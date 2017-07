Wuppertal (ots) - In Wuppertal starten heute (Samstag, 1.Juli) die Dreharbeiten für die zweite Staffel der erfolgreichen Webserie "Wishlist". Die Serie um eine App, die Wünsche erfüllt, wurde über vier Millionen Mal bei Youtube aufgerufen. Neben dem renommierten Grimme Preis wurde "Wishlist" auch mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Webvideopreis, dem Preis für crossmediale Programminnovationen und weiteren ausgezeichnet.



Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel haben funk, das Content Netzwerk von ARD und ZDF, Radio Bremen und MDR Sputnik die Produzenten mit einer zweiten Staffel beauftragt. Regisseur Marc Schießer verrät: "Die neue Staffel wird viel actionreicher und spannender als die erste - und dazu auch viel düsterer." Das Team wird auch in dieser Staffel wieder von vielen YouTubern unterstützt. Fans dürfen sich auf Gastauftritten freuen u.a. von zwei der berühmtesten deutschen YouTuber Dagi Bee und Phil Laude. Neu im Cast ist auch Schauspielerin Anja Kling.



Die Mystery-Serie "Wishlist" dreht sich um die Frage: Wie weit würdest Du gehen, damit deine größten Wünsche in Erfüllung gehen? Im Zent-rum der Handlung steht die App "Wishlist". Sie kann alle Wünsche erfüllen. Doch für jede bestandene Aufgabe fordert sie auch eine Gegenleistung ein. Die 17-jährige Mira und ihre Freunde entdecken die App und sind begeistert von ihren Möglichkeiten. Doch bald müssen sie feststellen, dass ihr Handeln Konsequenzen nach sich zieht, die sie nie erwartet hätten. Die erste Staffel endet, als einer von Miras Freunden für die Erfüllung seiner Wünsche auch vor einem Mord nicht zurückschreckt.



Die Idee zur Serie, die in Wuppertal spielt, stammt von Marc Schießer, Marcel Becker-Neu und Christina Ann Zalamea ("Hello Chrissy").



Die erste Staffel wurde über YouTube und die funk-App distribuiert und konnte seit dem Start Ende Oktober 2016 schnell Fans gewinnen: Der "Wishlist"-Kanal auf YouTube https://www.youtube.com/wishlistserie hat über 120.000 Abonnenten - hier kann man die komplette erste Staffel am Stück sehen, auf Wunsch auch in 4K-Auflösung.



Die Rollen sind besetzt mit aufstrebenden Jungschauspielerinnen und -schuspielern und bekannten YouTuberinnen und YouTubern. Die Hauptrolle Mira spielt Vita Tepel. In der ersten Staffel waren in Gastrollen an Bord so bekannte YouTuber wie Dagi Bee, Hello Chrissy, MrTrashpack, Was mit Fabian, Davis Schulz und Soraya Ali.



Buch: Marc Schießer, Marcel Becker-Neu Regie: Marc Schießer Kamera: Tui Lohf, Daniel Ernst Schnitt: Marc Schießer Ton: Fatih Aydin Redaktion: Helge Haas, Lina Kokaly (Radio Bremen) Produktion: Outside the Club Darsteller: Vita Tepel, Michael Glantschnig, Yung Ngo, Marcel Becker-Neu, Charles Rettinghaus, Anja Kling u.a.



