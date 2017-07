Kik und Tedi haben insgesamt 46 Charles Vögele-Filialen übernommen. Ein Großteil der Geschäfte ging dabei an den Textildiscounter Kik, der so insbesondere seine Präsenz in Süddeutschland stärken.

Die Handelsketten KiK und Tedi haben zum 1. Juli insgesamt 46 Filialen des Schweizer Modekonzerns Charles Vögele in Deutschland übernommen. Der Großteil der Geschäfte - insgesamt 32 Standorte - ging an den Textildiscounter Kik. Mit den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...