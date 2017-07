Liebe Leser,

im 1. Quartal 2017 steigerte Wal-Mart den Umsatz um 1,4% auf 117,5 Mrd $. Währungsbereinigt lag der Anstieg bei 2,5%. Dabei konnte ein Anstieg um 1,5% beim Kundenverkehr erreicht werden. Der Konzern geht im Internet in die Offensive und investiert in seine Onlineexpertise. Er kauft Onlinehändler auf, baut einen Click- and Collect-Service auf und testet einen Lieferservice für Lebensmittel. So verschafft er sich Zugang zu neuen Käuferschichten, E-CommerceKnow-how ... (Volker Gelfarth)

