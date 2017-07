Berlin (ots) - Die Commerzbank rechnet damit, dass bundesweit noch etliche Bankfilialen schließen werden. "Unseren Prognosen zufolge werden in den nächsten Jahren 30 Millionen Bankkunden in Deutschland ihre Bankfiliale verlieren", sagte Privatkundenvorstand Michael Mandel im Interview mit dem Tagesspiegel (Montagausgabe). Die Commerzbank selbst will gegen den Trend an ihren 1000 Zweigstellen festhalten.



