Regensburg (ots) - Dass Jan Frodeno gestern in Klagenfurt den Ironman-Weltrekord nicht geknackt hat, ist eine gute Nachricht für den Triathlonsport. Denn auch wenn Fabelzeiten schnelle Schlagzeilen bringen, können sie - in zu kurzer Taktung erzielt - am Ende zu einem langfristigen Problem für eine Sportart werden. Beispiele dafür gibt es genug. (...) Jan Frodeno hat gestern durch seinen Auftritt in Klagenfurt bewiesen, dass er zwar ein unglaublicher Triathlet ist, aber eben kein Mutant, der die Grenzen dieses Sports beliebig verschieben kann.



