George Town, Caymaninseln (ots/PRNewswire) - block.one

(http://block.one/), Entwickler der EOS.IO (http://eos.io/)-Software,

eines neuen Blockchain-Betriebssystems zur Unterstützung

dezentralisierter Anwendungen für Firmen, hat bis heute (in den

ersten fünf Tagen einer Tokenausgabe von 341 Tagen) 651.902 Ether

(ETH) erhalten, was ca. 185 Millionen USD entspricht. Im Austausch

wurden 200 Millionen mit EOS ERC-20 kompatible Token (EOS-Token) an

die Käufer ausgegeben. Dies entspricht 20 % der insgesamt eine

Milliarde EOS-Token, die vergeben werden.



Die Vergabe der EOS-Token begann am 26. Juni 2017. Die Vergabe

nutzt ein bahnbrechendes Teilnahmemodell für die Token. Es ist

beabsichtigt, das bis jetzt fairste Projekt der Tokenausgabe auf

Ethereum zu gestalten. Dieser verlängerten Zeitraum eliminiert den

Ansturm, der bei kurzzeitigen Verkäufen von Token gewöhnlich

auftritt. Die Community hat ausreichend Zeit, von der Entwicklung der

EOS.IO-Software durch block.one zu erfahren und an der Ausgabe der

Token teilzuhaben, wenn gewünscht.



Die EOS-Token-Ausgabe ähnelt zudem einer Auktion, in der alle

Teilnehmer in einem bestimmten Zeitraum denselben Preis erhalten. Am

Ende eines Zeitraumes wird die festgelegte Zahl der EOS-Token für

diesen Zeitraum anteilig unter allen autorisierten Käufern verteilt.

Dies geschieht auf Basis der gesamten ETH, die in diesem Zeitraum

beigetragen wurden.



"Wir sind der Ansicht, dass eine Ausgabe von Token, die ca. ein

Jahr dauert, die beste Methode darstellt, zu gewährleisten, dass die

Teilnehmer einen fairen Marktwert für EOS-Token erhalten", sagte

Brendan Blumer, der CEO von block.one. "Wir erwarten, dass im

gesamten weiteren Jahr großes Interesse herrscht, da die Community

mehr und mehr von der EOS.IO-Software und deren Nutzen für ihre

Tätigkeit erfährt."



Weitere 700 Millionen EOS-Token (was 70 % der gesamten

ausgegebenen EOS-Token bedeutet) wurden auf 350 aufeinanderfolgende

Zeiträume von 23 Stunden mit je 2 Millionen Token aufgeteilt. Sie

werden zum Ende jedes Zeitraumes ausgegeben. Die verbleibenden 100

Millionen EOS-Token (was 10 % der gesamten ausgegebenen EOS-Token

bedeutet) wurden für block.one als Gründertoken reserviert. Dies

geschieht gemäß Feedback der Community um zu gewährleisten, dass die

Interessen von block.one denen der Teilnehmer an der Ausgabe der

EOS-Token entsprechen. Wird eine Blockchain eingeführt, welche die

EOS.IO-Software nutzt, werden diese Gründertoken gesperrt und über

einen Zeitraum von zehn Jahren freigegeben.



Viele Firmen halten nach einer Blockchain Ausschau, welche

Geschwindigkeit und Leistung bereitstellt, die für den

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb notwendig sind. Die EOS.IO-Software

führt asynchrone Kommunikation und parallele Verarbeitung ein, um

mehrere hunderttausend Transaktionen pro Sekunde zu unterstützen. Die

Software, auf welcher die Architektur von EOS gründet, etabliert ein

Konstrukt, welches einem Betriebssystem ähnelt, und auf dem

Anwendungen aufgebaut werden. Nutzer müssen nicht mehr für jede

Transaktion zahlen. Die Software zielt darauf ab, Entwicklern den Bau

eigener Anwendungen mit hoher Leistung in der Blockchain sowie die

Bereitstellung eigener Strategien für die kommerzielle Verwertung zu

ermöglichen, ohne dass Nutzer unbedingt für die Verwendung dieser

Anwendungen bezahlen müssen.



block.one sieht vor, dass die EOS.IO-Software verteilte

Anwendungen unterstützt, welche vorhandenen web-basierten Anwendungen

ähneln, aber über sämtliche Vorteile der Blockchain verfügen,

darunter Transparenz, Sicherheit, Prozessintegrität, Geschwindigkeit

und geringere Transaktionskosten.



Alle Details zur Ausgabe der EOS-Token, darunter die allgemeinen

Geschäftsbedingungen, erhalten Sie unter eos.io (http://eos.io/).

Weitere Informationen über die EOS.IO-Software erhalten Sie unter htt

ps://github.com/EOSIO/Documentation/blob/master/TechnicalWhitePaper.m

d.



Über block.one



block.one ist Entwickler von Techniklösungen - darunter

Blockchain-Software. Das Unternehmen verfügt weltweit über

Mitarbeiter und Berater und konzentriert sich auf Techniklösungen für

Firmen, darunter die Entwicklung der EOS.IO-Software. Weitere

Informationen erhalten Sie unter block.one (http://block.one/).



Haftungsausschluss



Sämtliche Aussagen in dieser Presseveröffentlichung, die keine

vorliegenden Tatsachen wiedergeben, darunter Aussagen über

geschäftliche Strategien, Pläne, Aussichten, Entwicklungen und Ziele

von block.one, sind Prognosen. Diese Aussagen sind lediglich

Vorhersagen und geben die derzeitigen Überzeugungen und Erwartungen

von block.one hinsichtlich künftiger Ereignisse wieder. Sie stützen

sich auf Annahmen, unterliegen Risiken und Unsicherheiten und können

sich jederzeit ändern. Wir sind in einem Bereich tätig, der sich

schnell verändert. Im Lauf der Zeit können sich neue Risiken zeigen.

In Anbetracht dieser Risiken und Unsicherheiten wird der Leser

gewarnt, sich nicht auf Prognosen zu verlassen. Die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse können wesentlich von denen

abweichen, die in den Prognosen zum Ausdruck kommen. Zu den Faktoren,

welche dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen

und Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in hier

enthaltenen Prognosen zum Ausdruck gebracht werden, gehören:

Marktschwankungen; die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital,

Finanzierung und Mitarbeitern; Akzeptanz von Produkten; der

wirtschaftliche Erfolg von neuen Produkten und Techniken; Konkurrenz;

behördliche Bestimmungen und Gesetze sowie allgemeine Bedingungen der

Wirtschaft, Märkte und geschäftlichen Tätigkeit. Prognosen von

block.one gelten nur zum Zeitpunkt, zu dem sie getroffen werden und

block.one hat keine Verpflichtung bzw. lehnt sämtliche

Verpflichtungen ausdrücklich ab, solche Prognosen abzuändern, sei

dies als Ergebnis neuer Informationen, nachfolgender Ereignisse oder

sonstig.



