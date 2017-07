The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1638064953 STMICROELECTR. 17/22ZO CV BD02 BON USD N

CA XFRA XS1638065414 STMICROELECTR. 17/24 CV BD02 BON USD N

CA XFRA XS1640667116 RAIF.BK INT. 17/UND. FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1640851983 DEMETER INV. 17/UND. FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING 17/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING 17/21 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1642590480 VOLKSWAGEN LEASING 17/25 BD02 BON EUR N

CA A9J XFRA CA0405821087 ARIZONA SILVER EXPLOR.INC EQ00 EQU EUR N

CA A8V1 XFRA CA22675B2021 CRITICAL OUTCOME TECHS EQ00 EQU EUR N

CA 3SR2 XFRA CA36171K1021 GGX GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N

CA TQB2 XFRA CA45257F1018 IMMUNOPRECISE ANTIBOD. EQ00 EQU EUR N

CA MJ0 XFRA CA60041L1085 MILLENNIAL ESPORTS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 5PQ XFRA CA71676H1064 PETROSHALE INC. EQ00 EQU EUR N

CA 5XL XFRA CA7857133069 SABLE RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR N

CA 5V8 XFRA CA92261V1022 VENDETTA MINING EQ00 EQU EUR N

CA 5V7 XFRA CA92281P2008 VENTRIPOINT DIAGNOSTICS EQ00 EQU EUR N

CA EDZ XFRA NO0010019649 EVRY AS NK 1,75 EQ00 EQU EUR N

CA 13W XFRA US09523Q1013 BLUE APRON HL CL.A -,0001 EQ00 EQU EUR N

CA MTB XFRA US58464J1051 MEDICAL TRANS.BILL.DL-001 EQ01 EQU EUR N

CA 7R9 XFRA US7678361095 RITTER PHARMACEUT.DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA DOA2 XFRA US8342233074 SOLIGENIX INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR N