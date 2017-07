FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NQ9B XFRA FR0013170925 NEXITY 16-23 CV 0.040 EUR

TSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.016 EUR

XFRA DE000HSH4ZU9 HSH NORDBANKSOMMERMZ15/20 0.000 %

XFRA DE000HSH4Z37 HSH NORDBANK DL MZ1 15/22 0.000 %

S3EA XFRA DE0009802306 SEB IMMOINVEST P 5.000 EUR

FP8G XFRA AT0000991922 SPAE.IQAM QUAL.EQ.PACI.RT 0.325 EUR

FP84 XFRA AT0000925888 SPAENG.IQAM EQ.EUROPE RT 0.800 EUR

FP85 XFRA AT0000857750 SPAE.IQAM QUA.EQ.EURO.RT 1.140 EUR

FP8B XFRA AT0000818000 SEILERN GLOBAL TRUST T 3.679 EUR

FH6F XFRA AT0000701156 3 BANKEN NACHHALTIGKEITS. 0.171 EUR

XFRA DE000HLB1EP3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/14 0.001 %

YPF XFRA US9842451000 YPF D AP 10 SP.ADR/1 AP10 0.099 EUR

WA9 XFRA US9295661071 WABASH NATL CORP. DL-,01 0.053 EUR

13J XFRA HK0000204385 JINMAO HO.A.J.C.H.I.M.UTS 0.018 EUR

FH6H XFRA AT0000712591 3 BK AMER.STOCK-MIX INH. 0.434 EUR

TWL XFRA US8290731053 SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01 0.184 EUR

WY4 XFRA US5544891048 MACK-CALI RLTY DL-,01 0.175 EUR

KIC XFRA US49446R1095 KIMCO REALTY DL-,01 0.237 EUR

CMC XFRA US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 0.438 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.004 EUR

GTX XFRA US3719011096 GENTEX CORP. DL-,06 0.088 EUR

DYT XFRA US26817Q5062 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.158 EUR

CMS XFRA US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.105 EUR

BCV XFRA US1266001056 CVB FINANCIAL CORP. 0.123 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.055 EUR

AU7A XFRA US0022551073 AU OPTRONICS CORP. ADR/10 0.162 EUR

4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. A 0.019 EUR

TYG XFRA KYG8878S1030 TINGYI (CAYMAN ISL.) HLDG 0.014 EUR

K20A XFRA KYG853951203 STR.PETROCH.HLDGS HD-,025 0.007 EUR

PUWA XFRA ID1000115306 CIPUTRA DEV. RP 250

RZU XFRA ID1000092406 SUMMARECON RP 500

FOV XFRA HK0420001817 FOUNTAIN SET (HLDGS) 0.006 EUR

HLPN XFRA GRS298343005 HELLENIC PETR. NAM.EO2,18 0.200 EUR

T7HA XFRA FR0010532739 FUTUREN 07-41 CV FLR 0.182 EUR

IPZ XFRA FR0000073298 IPSOS S.A. INH. EO -,25 0.850 EUR