Medienmitteilung

Basel, 03. Juli 2017

Mit über 150'000 betroffenen Patienten pro Jahr zählen MRSA und SA zu den häufigsten Erregern von Infektionen in und ausserhalb von Gesundheitseinrichtungen in Europa

Ein schneller Nachweis senkt das Risiko einer Übertragung im Krankenhaus, die Ergebnisse klassischer Kulturtests liegen jedoch erst nach Tagen vor

Der erste Echtzeit-PCR-Test, der mit einer Probe in weniger als 30 Minuten gleichzeitig MRSA und SA nachweist, ist jetzt in allen Ländern erhältlich, die die CE-Kennzeichnung anerkennen

Roche erweitert cobas Liat PCR-System durch cobas MRSA/SA Test für Krankenhausinfektionen

Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) gab heute die Markteinführung des cobas® MRSA/SA-Nukleinsäuretests als CE-gekennzeichnetes In-vitro-Diagnostikum für das cobas® Liat® System bekannt. Der Test ermöglicht den qualitativen Nachweis und die Differenzierung von methicillinresistenten Staphylococcus aureus (MRSA) und Staphylococcus aureus (SA) am Ort der Patientenversorgung. MRSA und SA gehören zu den wichtigsten Erregern von Infektionen im Krankenhaus (nosokomiale Infektionen) und ausserhalb von Gesundheitseinrichtungen (ambulant erworbene Infektionen). Bis zu 53 Millionen gesunde Menschen sind Träger von MRSA, einem der am häufigsten identifizierten antibiotikaresistenten Krankheitserreger.1 Die kontinuierliche Überwachung ist in den meisten Gesundheitseinrichtungen unverzichtbar geworden, um potenzielle MRSA/SA-Ausbrüche zu beherrschen.

Der cobas MRSA/SA Test unterstützt das schnelle Screening und die Überwachung auf MRSA und SA - bekannte Ursachen von Krankenhausinfektionen - in Notaufnahmen, Intensivstationen und Notfalllaboren. Im Gegensatz zur Durchlaufzeit von mehreren Tagen bei Kulturtests weist der cobas MRSA/SA Test MRSA und SA in weniger als 30 Minuten nach. Dies ermöglicht Tests vor der Aufnahme ins Krankenhaus oder vor Operationen, um das Übertragungsrisiko im Krankenhaus zu senken. Der hochempfindliche und spezifische cobas MRSA/SA Test weist ein erweitertes Spektrum von Erregerstämmen nach und ist das schnellste CE-gekennzeichnete In-vitro-Diagnostikum (IVD) seiner Klasse, das definitive Testergebnisse liefert, wann und wo immer sie am dringendsten benötigt werden.

"Das Leid der Patienten und die finanzielle Last für Gesundheitssysteme, die nosokomiale Infektionen verursachen, erfordern eine wirksame Überwachung zur Infektionskontrolle und -prävention", so Roland Diggelmann, CEO von Roche Diagnostics. "Die Schnelligkeit, Leistungsfähigkeit und Einfachheit des cobas MRSA/SA Tests geben Ärzten bessere Möglichkeiten, die Verbreitung von Infektionen einzudämmen und schnelle Therapieentscheidungen zu treffen."

Der cobas MRSA/SA ist der fünfte Test für das cobas Liat PCR-System und ergänzt den cobas® Cdiff als Teil des Portfolios für Krankenhausinfektionen. Ausserdem umfasst das Testmenü des Systems die cobas® Strep A, cobas® Influenza A/B und cobas® Influenza A/B & RSV Tests für Atemwegserkrankungen.

Über methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) und Staphylococcus aureus (SA)

Staphylococcus aureus (SA), ein grampositives Bakterium, und dessen genetisch resistente Form, methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA), sind die Hauptursachen für nosokomiale und ambulant erworbene Infektionen und häufig für Ausbrüche von bakteriellen Infektionen in Gesundheitseinrichtungen weltweit verantwortlich. In Europa sind schätzungsweise mehr als 150'000 Patienten pro Jahr von MRSA-Infektionen betroffen.2 Dies führt zu über einer Million an zusätzlichen stationären Verweiltagen im Krankenhaus mit Zusatzkosten von 380 Millionen Euro.3 Chirurgische Wundinfektionen, beatmungsassoziierte Pneumonie und Blutinfektionen durch MRSA/SA-besiedelte zentrale Venenkatheter sind die häufigsten Erscheinungsformen der Infektionen. Eine aktive Überwachung, um Träger der Bakterien zu identifizieren, trägt dazu bei, die potenziellen Folgen der Infektion zu mindern, indem Patienten geschützt und steigende Gesundheitskosten gebremst werden.

Über das cobas Liat System

Das auf der PCR-Technologie basierende innovative cobas Liat System vollautomatisiert das Testverfahren, vereinfacht Arbeitsabläufe und ermöglicht es medizinischem Fachpersonal, molekulare Tests in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens mit minimaler Schulung schnell und zuverlässig durchzuführen. Definitive Ergebnisse liegen innerhalb von maximal 30 Minuten vor und helfen bei Behandlungsentscheidungen. Das aktuelle Test-Portfolio umfasst die cobas MRSA/SA, cobas Cdiff, cobas Strep A, cobas Influenza A/B und cobas Influenza A/B & RSV Tests. Tests für weitere Infektionskrankheiten sind in der Entwicklung.

Weitere Informationen finden Sie unter (www.cobasliat.com: http://www.cobasliat.com).

Das cobas® Liat® System ist in ausgewählten Märkten kommerziell erhältlich.

Über Roche

Roche ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika und ist darauf fokussiert, Menschen durch wissenschaftlichen Fortschritt ein besseres, längeres Leben zu ermöglichen. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin - einer Strategie mit dem Ziel, jedem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen.

Roche ist das grösste Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems. Roche ist auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.

Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das achte Jahr in Folge als das nachhaltigste Unternehmen innerhalb der Pharma-, Biotechnologie- und Life-Sciences-Branche im Dow Jones Sustainability Index.

Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz ist in über 100 Ländern tätig und beschäftigte 2016 weltweit über 94,000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2016 investierte Roche CHF 9,9 Milliarden in Forschung und Entwicklung und erzielte einen Umsatz von CHF 50,6 Milliarden. Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan. Weitere Informationen finden Sie unter (www.roche.com: http://www.roche.com).

Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt. Cobas® und Liat® sind Marken von Roche.

