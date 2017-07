Kahl - SINGULUS: Umfang des am 3. März 2017 vermeldeten Liefervertrages wurde auf ca. 10 Mio. EUR reduziert - AnleihenewsDer von SINGULUS TECHNOLOGIES (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) am 3. März 2017 gemeldete Liefervertrag über CIGS Produktionsanlagen mit einem chinesischen Kunden wurde von einem ursprünglichen Volumen von ca. 20 Mio. EUR auf ca. 10 Mio. EUR reduziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:

