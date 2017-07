Die BVB-Aktie ist nach dem Anstieg von 5,80 Euro auf knapp 6,45 Euro in der Sommerpause der Fußball-Bundesliga in die Konsolidierung übergegangen. Bei knapp 6,00 Euro hat das Papier vor wenigen Tagen wieder nach oben gedreht. Neuigkeiten gab es nicht sonderlich viel. Im Wechselpoker rund um Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang gibt es nichts Neues. Laut Sport Bild gibt es nach wie vor eine Offerte aus China. 85 Millionen Euro soll Tianjin Quanjian für Auba hinblättern wollen. Aubameyang wurde für 13 Millionen Euro aus St. Etienne geholt und über die Jahre abgeschrieben. Aubameyang wird nach Schätzung von DER AKTIONÄR nur noch mit rund 5 Millionen Euro in der BVB-Bilanz geführt. Ein solcher Deal würde also wohl einen Gewinn für den BVB von rund 80 Millionen Euro bedeuten.

