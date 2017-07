Das neu eröffnete "less than container load (LCL)"-Gateway in Antwerpen bietet ununterbrochenen Zugang zu Nordamerika und Ozeanien.

C.H. Robinson, einer der führenden Logistikanbieter (Third-Party Logistics Provider, 3PL), stellt sein Engagement für globales Wachstum durch die Eröffnung eines neuen "less than container load (LCL)"-Gateways in Antwerpen, Belgien, erneut unter Beweis. Das LCL-Gateway in Antwerpen erweitert das europäische Gateway-Netz des Unternehmens, das bereits Luftfracht und Ozeaneinrichtungen im Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Niederlande und Italien umfasst.

"Durch die Eröffnung des LCL-Gateways in Antwerpen können wir unseren Kunden ein breiteres Portfolio von Dienstleistungen nach Nordamerika und Ozeanien (Australien und Neuseeland) bieten", erklärte Ivo Aris, Vice President Europe Global Forwarding. "Wir suchen stets neue Gelegenheiten, um unseren Kunden Flexibilität in Bezug auf die von ihnen benötigten Services zu bieten, und sie mit unserer Expertise und den Fähigkeiten unseres Teams zu unterstützen."

Zusätzlich zu dem neuen Antwerpen Gateway Service hat C.H. Robinson schon seit Mai 2015 FCL-Serviceleistungen von diesem Standort aus angeboten und tut dies nach wie vor. Das LCL-Ocean-Gateway in Antwerpen ist strategisch für Europa platziert, mit unzähligen Verbindungen vom restlichen Europa über C.H. Robinsons Netzwerk von 45 Landspediteuren, Ozean- und Luftfrachtbüros in der Region.

C.H. Robinson gab unlängst auch die Übernahme von APC Logistics in Australien und Neuseeland bekannt. "Die Übernahme half uns auch, neue Türen für unsere Kunden in Märkten wie Australien und Neuseeland zu öffnen. Gleichzeitig können wir unseren Kunden größere globale Visibilität durch Navisphere bieten, dem Technologie-Ökosystem mit den am weitesten reichenden globalen Verbindungen."

Über C.H. Robinson

Bei C.H. Robinson glauben wir daran, dass die Beschleunigung des globalen Handels die Weltwirtschaft voranbringt. Die Stärken unserer Mitarbeiter, Prozesse und Technologien setzen wir dafür ein, unseren Kunden zu helfen, intelligenter und nicht härter zu arbeiten. Als einer der weltweit größten externen Logistikanbieter (Third-Party Logistics Provider, 3PL) stellen wir über unser globales Netzwerk ein breites Portfolio von Logistik-Dienstleistungen, Sourcing von Frischwaren und Managed Services bereit. In Europa gehört C.H. Robinson zu den führenden Spediteuren und Unternehmen für Straßentransporte und verfügt über ein dynamisches Zweigstellennetz in der gesamten Region. Unsere Teammitglieder in Europa sind mehrsprachig, geschickt im Aufbau von Beziehungen und auf Kundendienst ausgerichtet. Das Unternehmen, unsere Stiftung und unsere Mitarbeiter leisten jährlich Spenden an eine Vielzahl von Organisationen in aller Welt. C.H. Robinson hat seinen Hauptsitz in Eden Prairie, Minnesota, USA, und ist an der NASDAQ (CHRW) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.chrobinson.com oder sehen Sie sich unser Unternehmensvideo an.

