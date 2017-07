IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec forciert Expansionsstrategie durch neuen Standort - Logistikzentrum Nohra seit 1. Juli erfolgreich gestartet

- 8.700 Quadratmeter zusätzliche Fläche für IBU-tec - Erweiterung der Kapazitäten zur Deckung der steigenden Nachfrage

- Entlastung des Stammwerks in Weimar und Basis zur Schaffung weiterer Kapazitäten

Weimar/Nohra, 3. Juli 2017 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5), ein hochspezialisierter, wachstumsstarker Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie für thermische Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und Granulate, hat einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung der Expansions- und Wachstumsstrategie erreicht. Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen wurde nun das neue Logistikzentrum in Nohra, ca. 10 km vom Hauptsitz von IBU-tec in Weimar, in Betrieb genommen. Die Investitionskosten addieren sich dabei auf insgesamt ca. 1,7 Mio. Euro.

Der neue Standort in Nohra bietet auf einem 8.700 Quadratmeter großen Areal umfangreiche Lagerkapazitäten von knapp 1.400 Stellplätzen für Paletten sowie für Schüttgut-Behälter, weitere Flächen zur Nutzung als Außenlager und 500 Quadratmeter moderne Büroflächen. Das neue Logistikzentrum, das über einen direkten Anschluss an die Autobahn A4 verfügt, wird maßgeblich zur Optimierung der Produktionsprozesse von IBU-tec beitragen. Die Belieferung der Produktionsanlagen im Stammwerk Weimar mit Materialien erfolgt von Nohra aus "Just-in-Time". Darüber hinaus wird durch die Expansion nach Nohra im Stammwerk das Potenzial für zusätzliche Forschungs- und Produktionskapazitäten geschaffen. Auch für die Kunden von IBU-tec werden die Anlieferung und die Abholung ihres Materials durch die noch weiter verbesserte Anbindung an die Autobahn vereinfacht. Zudem werden die Zufahrt am Stammwerk in Weimar und somit auch die weiteren Anlieger deutlich durch die Reduzierung des An-und Abholverkehrs entlastet.

Ulrich Weitz, CEO von IBU-tec: "Wir freuen uns sehr, dass wir durch die planmäßige Inbetriebnahme unseres weiteren Standorts die vorhandenen Marktopportunitäten nutzen und noch flexibler und effektiver auf die gestiegene Nachfrage und guten Auftragsperspektiven vor allem im Bereich Batteriewerkstoffe und der Behandlung von Pulvern für Auto-Katalysatoren reagieren können. Wir sehen dies als weiteren Schritt im Rahmen unserer Wachstumsstrategie. "

Über IBU-tec

Die IBU-tec advanced materials AG ist ein hochspezialisierter, wachstumsstarker Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie für thermische Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und Granulate. Diese erhalten dadurch veränderte und überlegene Materialeigenschaften. IBU-tec adressiert über seine breite, internationale Kundenbasis weltweite Megatrends, wie Green-Mobility (E-Mobility und Autokatalysatoren), Green-Economy (u. a. CO2- reduzierte Baustoffe, Seltene Erden, stationäre Energiespeicherung) und Medizintechnik (u. a. künstliche Gelenke und Zahnersatz). Grundlage des Markterfolgs von IBU-tec sind die eigene, flexibel einsetzbare Technologieplattform, einzigartige, patentgeschützte Verfahren sowie das umfassende Know-how der insgesamt rund 150 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de

Kontakt:

edicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt Tel. +49 (0) 69-905505-52 E-Mail: IBU-tec@edicto.de

IBU-tec advanced Materials AG Max Narr Hainweg 9-11 99425 Weimar Tel. +49 (0) 151 67955683 E-Mail: max.narr@ibu-tec.de

