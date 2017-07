Der österreichische Softwarehersteller Fabasoft (ISIN: AT0000785407) will die Dividende für das Geschäftsjahr 2016/17 auf 0,18 Euro (Vorjahr: 0,1512 Euro) je Aktie erhöhen. Beim derzeitigen Börsenkurs von 11,49 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,57 Prozent. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am Montag in Linz ab. Im Geschäftsjahr 2016/2017 (per 31.3.) sank der Umsatz von Fabasoft ...

