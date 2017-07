Zwei IPOs in einer Woche, beides ehemalige Start-Ups und zumindest eines davon wirklich erfolgreich - Eine GUTE WOCHE, für viele und auch wir freuen uns sehr, denn vor allem das Delivery Hero IPO war ein wichtiger Test und richtungsweisend für die Start-Up Kultur in Deutschland! Der Börsengang von Delivery Hero - viel mehr als nur der Börsengang eines einzelnen Unternehmens - ist als voller Erfolg zu bezeichnen! Die Aktien am oberen Ende der Preispanne zugeteilt und die ersten Kurse nochmals ordentlich darüber, lehrbuchmäßig. Überschwängliche Kommentare überall und kräftiger Rückenwind für die deutsche Start-Up Kultur- so soll es sein und so haben auch wir es uns gewünscht.Wir erwarten zumindest...

