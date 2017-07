FXStreet - EUR/USD aktueller Kurs: 1,1426. Der EUR/USD beendete die Woche bei 1,1426, nach dem zuvor das Wochenhoch bei 1,1445 gebildet wurde, während mehrere Zentralbanken in signalisierten der Fed auf dem Weg zur Verschärfung der Geldpolitik zu folgen. Die Gemeinschaftswährung fand am Freitag eine Unterstützung in den lokalen Wirtschaftsdaten, da die Einzelhandelsumsätze Deutschlands im Mai gegenüber dem Vormonat mit 0,5 % und gegenüber dem Vorjahr mit 4,8 % mehr als erwartet gestiegen waren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...