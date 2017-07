Köln (ots) -



- Wohnmobile von McRent in Neuseeland ab sofort auf CamperDays für Reisen ab November 2017 buchbar



- Stationen eröffnen in Auckland und Christchurch



- 10 % Frühbucherrabatt auf alle Modelle von McRent in Neuseeland bis 31. Juli 2017 verfügbar



Mit einer Flotte von 60 Premium-Fahrzeugen startet Europas größter Wohnmobil-Vermieter McRent in Neuseeland durch. CamperDays ist aktuell das einzige Vergleichsportal, bei dem die Fahrzeuge bereits jetzt für Reisen ab 1. November 2017 gebucht werden können. Wer bis 31. Juli 2017 bucht, erhält außerdem 10 % Frühbucherrabatt.



Die fabrikneuen Wohnmobile der Marke Dethleffs verschifft McRent direkt von Deutschland nach Neuseeland. Damit besitzen sie dieselbe hohe Qualität und Ausstattung wie die Fahrzeuge in Europa. In Neuseeland sind neue Fahrzeuge selten, sodass Camper-Urlauber bisher meist Wohnmobile mit hoher Laufleistung erhielten. Außerdem handelt es sich beim neuen Angebot um größere Modelle, die es in Neuseeland nur bei sehr wenigen Wohnmobil-Verleihern gibt. "Die meisten neuseeländischen Vermieter bieten kleinere Modelle mit Basisausstattung an. Die neue Flotte von McRent ist deshalb besonders für Urlauber geeignet, die viel Wert auf Komfort und moderne Ausstattung legen", erklärt Raphael Meese, Produktmanager bei CamperDays. Urlauber können die Wohnmobile sowohl auf der Nordinsel (Auckland) als auch auf der Südinsel (Christchurch) anmieten, die Abholung und Rückgabe ist montags bis samstags möglich.



Neben dem Frühbucherrabatt können Langzeitreisende beim neuen Angebot von weiteren Preisnachlässen profitieren: "Ab einer Reisedauer von 21 Nächten gibt es 8 % Rabatt, ab 35 Nächten sind es 15 % Nachlass", so Raphael Meese. Die Stornierung sei bis 92 Tage vor Abholung kostenlos, Einweg-Mieten seien auf Anfrage verfügbar. (PM-ID: 100)



Über CamperDays:



