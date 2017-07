IRW-PRESS: Blackbird Energy Inc.: Blackbird Energy Inc. gibt Geschäfts- und Betriebsergebnis für das 3. Quartal 2017 bekannt

Blackbird Energy Inc. hat sein Geschäfts- und Betriebsergebnis für das per 30. April 2017 endende Quartal veröffentlicht. Blackbirds nicht testierte Zusammenfassung des Konzernzwischenberichts und die Erklärungen und Analysen des Managements (MD&A) für das mit 30. April 2017 endende Quartal wurden auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht und sind auch auf der Blackbird-Webseite (www.blackbirdenergyinc.com) abrufbar.

Wichtigste Eckdaten 3. Quartal 2017

- Bilanz: Am 14. März 2017 wurde eine auf dem Markt angekündigte erweiterte und überzeichnete Kapitalerhöhung abgeschlossen und daraus ein Gesamt-Bruttoerlös von 84,8 Millionen $ generiert; - Bilanz: Das Betriebskapital belief sich am 30. April 217 auf 71,8 Millionen $; - Gesamtes Anlagevermögen: 189,4 Millionen $ per 30. April 2017; - Reserven: Laut Bericht beliefen sich die nachgewiesenen und wahrscheinlichen (2P) Reserven (NPV vor Steuern, 10 % Abschlag) bei Pipestone / Elmworth Montney auf 455 Millionen $ (Steigerung um 1.002 % gegenüber 31. Juli 2016) und die risikobehafteten, bedingt verfügbaren Ressourcen bester Schätzung (NPV vor Steuern, 10 % Abschlag) auf 437 Millionen $; - Grundbesitz: Während der drei Monate zum 30. April 2017 erwarb Blackbird in der Montney Formation zusätzlich insgesamt 28 Förderrechtsanteile brutto (12,9 netto) und erweiterte seinen Grundbesitz im Elmworth/Pipestone-Korridor in der Montney Formation damit per 30. April 2017 auf 102,9 Förderrechtsanteile netto. Zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung besitzt Blackbird im Elmworth/Pipestone-Korridor in der Montney Formation 104,9 Netto-Förderrechtsanteile; - Produktionszahlen im 3. Quartal 2017: Während der Förderaktivitäten im Quartal produzierte Blackbird täglich 4,9 mmcf Erdgas, 708 bbls Kondensat und 69 bbls NGLs. Während der drei Monate zum 30. April 2017 betrug die von Blackbird durchschnittlich geförderte Tagesmenge 2,7 mmcf Erdgas, 384 bbls Kondensat und 37 bbls NGLs (Gesamtproduktion 868 boe/Tag), obwohl es in Zusammenhang mit der Fertigstellung des Bohrlochs 02/2-20 seitens von Drittunternehmen zu folgenschweren Stillständen und mechanischen Problemen kam, die eine Einschränkung der Produktivität zur Folge hatten. Die Blackbird-Bohrlöcher 5-26, 2-20, 02/2-20 und 6-26 waren im 3. Quartal 2017 an jeweils 59, 60, 32 und 42 Tagen im Förderbetrieb (im Vergleich: das Quartal hatte insgesamt 89 Kalendertage); - Mengenverhältnis Kondensat-Gas im 3. Quartal 2017: 144 bbls/mmcf während der drei Monate zum 30. April 2017; - Mengenverhältnis Flüssigkeit-Gas im 3. Quartal 2017: 158 bbls/mmcf während der drei Monate zum 30. April 2017; - Einnahmen im 3. Quartal 2017: 3,3 Millionen $ während der drei Monate zum 30. April 2017; - Netback Betrieb im 3. Quartal 2017: 14,85 $/boe während der drei Monate zum 30. April 2017; - Erstförderquote nach 30, 60 und 90 Tagen (IP30, IP60 und IP90): Blackbird erzielte in seinen Bohrlöchern 5-26, 2-20, 02/2-20 und 6-26 eine IP30-Rate, in den Bohrlöchern 5-26, 2-20 und 6-26 eine IP60-Rate und in den Bohrlöchern 5-26 und 2-20 eine IP90-Rate. Diese ersten Zahlen stimmen Blackbird sehr optimistisch. Siehe nachfolgender Abschnitt Erste Förderergebnisse bei Pipestone / Elmworth. - Fördertest Stepout-Bohrloch 2-20 (Oberfläche 11-9) im Osten (nach 30. April 2017): Blackbird hat vor kurzem einen Fördertest über 111 Stunden im östlich gelegenen Stepout-Bohrloch 2-20 (Oberfläche 11-9) durchgeführt, bei dem das Stage-System zum Einsatz kam. Es ist anzunehmen, dass in diesem Bohrloch die Förderung nur in begrenztem Ausmaß stattfinden kann (Grund dafür sind die bereits erwähnten Probleme im Zuge der Fertigstellung des Lochs). Während der letzten 48 Stunden dieses Fördertests wurde aus dem Bohrloch 2-20 (Oberfläche 11-9) Öl im Umfang von 0,22 mmcf/Tag und 379 bbls/Tag (insgesamt rund 416 boe/Tag) gefördert.

Zusammenfassende Tabelle mit bestimmten Geschäfts- und Betriebskennzahlen für das 3. Quartal 2017:

Nach Zahlen - 3. Quartal 2017 (Tsd. CAD, wenn nicht anders angegeben) Drei Monate zum 30. April 2017 2016 % Veränderung Geschäftsergebnis (1) Einnahmen Erdöl und Erdgas 3.312 13 25.377 Für betriebliche Aktivitäten verwendete Mittel 1.122 600 87 Nettoverlust 1.500 936 60

Nettoverlust pro Aktie - bereinigt und verwässert ($/Aktie) 0,00 0,00 -

Gesamtvermögen 189.398 52.720 259 Betriebskapital 71.823 6.260 1.047 Investitionen 16.259 403 3.934

Reserven Pipestone / Elmworth (2P, NPV 10 % vor Steuern) 455.018 38.533 1.081

Betriebsergebnis (1) Produktion Kondensat (bbls/Tag) 384 - 100 NGLs (bbls/Tag) 37 - 100 Erdgas (mcf/Tag) 2.663 - 100 Nebenaktivitäten (boe/Tag 3 9 (67) Gesamt (boe/Tag) 868 9 9.544 Flüssigkeits-Verhältnis (%) 49 - 100 Verhältnis Kondensat-Gas (bbls/mmcf) 144 - 100 Verhältnis Flüssigkeit-Gas (bbls/mmcf) 158 - 100 Durchschnittlich erzielter Verkaufspreis Montney Kondensat ($/bbl) 62,35 - 100 NGLs ($/bbl) 27,81 - 100 Erdgas ($/mcf) 4,57 - 100 Netbacks ($/boe) Einnahmen Erdöl und Erdgas 42,87 16,05 167 Lizenzgebühren (2,93) - 100 Betrieb (10,34) (92,59) (89) Transport, Verarbeitung etc. (14,75) - 100 Netback Betrieb 14,85 (76,54) 119

Förderrechtsanteile Pipestone/Elmworth Montney (netto) 102,9 73,0 41

Anmerkungen: (1) Weitere Informationen und Haftungsausschluss zu den vorstehenden Daten siehe Geschäftsergebnis 3. Quartal 2017 und MD&A auf SEDAR.

Erste Förderergebnisse Pipestone / Elmworth

Blackbird ist angesichts der ersten Förderergebnisse bei Pipestone / Elmworth (die Bohrlöcher weisen auf hohe Kondensat/NGL-Raten und hohes Förderpotenzial hin) sehr optimistisch gestimmt. Im Folgenden werden Blackbirds erste Förderergebnisse nach 30 Tagen (IP30), 60 Tagen (IP60) und 90 Tagen (IP90) im Elmworth/Pipestone-Korridor der Montney Formation erläutert:

Die vollständigen Förderergebnisse finden Sie hier: https://www.blackbirdenergyinc.com/news/blackbird-energy-inc-announc es-third-quarter-2017-financial-and-operating-results

Fördertestergebnisse Bohrloch 2-20 (Oberfläche 11-9)

Ein weiterer Motivationsfaktor für das Unternehmen sind die Ergebnisse des ersten Fördertests im östlich gelegenen Stepout-Bohrlochs 2-20 (Oberfläche 11-9). Es ist anzunehmen, dass in Bohrloch 2-20 (Oberfläche 11-9) die Fördermengen nur aus einem begrenzten Bereich stammen (Grund dafür sind die bereits erwähnten Herausforderungen während der Fertigstellung). Ungeachtet dieser Probleme wurden während der letzten 48 Stunden eines 111 Stunden umfassenden Fördertests im Bohrloch 2-20 (Oberfläche 11-9) rund 379 bbls Öl pro Tag gefördert. Bohrloch 2-20 (Oberfläche 11-9) wird nach den Reaktivierungsmaßnahmen (Zeitpunkt ist noch festzulegen) und dem Bau eines östlichen Leitungssammelsystems an das System angeschlossen.

Die vollständigen Förderergebnisse finden Sie hier: https://www.blackbirdenergyinc.com/news/blackbird-energy-inc-announc es-third-quarter-2017-financial-and-operating-results

Blackbird's aktueller Well List & Status Well Operated oWorkinMontneMeasureLateraStatus r g y d l

Non-Operat IntervDepth ed Intereal (metersLength st ) (meter (%) s ) 6-26-70-7W6Operated 100 Middle4,734 2,052 Producing 5-26-70-7W6Operated 100 Upper 4,621 1,951 Producing 2-20-70-7W6Operated 100 Middle4,660 2,008 Producing

102/2-20-70Operated 100 Upper 4,598 2,049 Recomplet

-7W6 ed and awai ting reconnec tion (1) 15-21-70-7WOperated 100 Upper 4,120 1,500 To be Rec 6 ompleted in August 2017

2-20-70-6W6Operated 100 Middle4,885 2,256 To be Rec

ompleted , Timing TBD

14-30-70-7WNon-Operat17.9 Upper 5,350 2,861 Drilled &

6 ed Completed , to be Tes ted Near-Ter m

13-04-70-6WNon-Operat37.5 Middle5,615 3,056 Drilled &

6 ed Completed , to be Tes ted Near-Ter m

3-17-70-5W6Non-Operat20 Middle5,320 2,876 Drilled,

ed to be Compl eted Near-Ter m

02/6-26-70-Operated 100 Upper Currently being Drilled

7W6 (14-14 Pad)

2-28-70-7W6Operated 100 Upper To be Licensed (11-15 Pad)

1-20-70-7W6Operated 100 Upper Licensed (10-8 Pad)

Note: (1) Shut-in during April, 2017. Recompleted in June, 2017, will be reconnected and commence production in near-term.

Ausblick & Investitionsplan restliche Kalendertage 2017

Blackbird ist mit einer soliden Bilanz, einem großen, zusammenhängenden Grundbesitz mit mehreren Abschnitten in einem kondensatreichen Korridor der Montney Formation und einer Cashflow-generierenden Förderquote gut aufgestellt.

Blackbird verfügt derzeit über drei produktive Bohrlöcher: (1) Bohrloch 2-20 im mittleren Bereich der Montney Formation, (2) Bohrloch 5-26 im oberen Anteil der Montney Formation und (3) Bohrloch 6-26 im Mittelteil der Montney Formation. Bohrloch 02/2-20 im oberen Anteil der Montney Formation wurde vor kurzem überarbeitet und dürfte schon bald in Produktion gehen.

Blackbird plant im August 2017 eine Reaktivierung des Bohrlochs 15-21 (zuvor 3-28) im oberen Teil der Montney Formation. Zu diesem Zeitpunkt ist auch der Anschluss an das System vorgesehen. Bohrloch 2-20 (Oberfläche 11-9) wird nach den Reaktivierungsmaßnahmen (Zeitpunkt ist noch festzulegen) und dem Bau eines östlichen Leitungssammelsystems an das System angeschlossen.

Zusätzlich zu den oben erwähnten Reaktivierungsmaßnahmen in den Bohrlöchern 15-21 und 2-20 (Oberfläche 11-9) plant Blackbird in den verbleibenden Monaten des Jahres 2017 auch den Abschluss der Bohrungen und die Fertigstellung mit Hilfe des Stage-Systems in Loch 102/6-26, sowie die Bohrung und Fertigstellung zwei weiterer Förderlöcher (2-28-70-7W6 und 1-20-70-7W6, beide auf bestehenden Plattformen). Blackbird wird sich außerdem an der Fertigstellung des bis dato nicht in Förderbetrieb befindlichen Bohrlochs 3-17 im Südosten der Blackbird-Liegenschaften beteiligen. Die oben beschriebenen Maßnahmen werden - je nach Fertigstellungstyp und seitlicher Ausdehnung - voraussichtlich Mittel in Höhe von rund 30,0 - 35,0 Millionen $ erfordern. Blackbird befindet sich bereits im Endstadium seiner Investitionsplanung für das Geschäftsjahr 2018.

Im Zuge der laufenden Maßnahmen und der Sammlung wichtiger Produktionszahlen kann Blackbird seine Ausgangsposition für den Abschluss von Gasliefer- und -transportvereinbarungen kontinuierlich verbessern. Damit ist Blackbird in der Lage, seine Wachstumsziele im Rahmen seiner Geschäftsplanung umzusetzen.

Über Blackbird Blackbird Energy Inc. ist ein hochinnovatives, auf die Exploration und Erschließung von Öl- und Gasvorkommen spezialisiertes Unternehmen mit Tätigkeitsschwerpunkt in der ertragreichen Montney-Formation bei Elmworth in der Nähe der Stadt Grande Prairie (Alberta).

Nähere Informationen erhalten Sie in der Firmenpräsentation auf der Webseite des Unternehmens unter www.blackbirdenergyinc.com bzw. über:

Blackbird Energy Inc.

Garth Braun Chairman, CEO & President (403) 500-5550 gbraun@blackbirdenergyinc.com Jeff Swainson Chief Financial Officer (403) 699-9929 jswainson@blackbirdenergyinc.com Joshua Mann Vice President, Business Development (403) 390-2144 josh@blackbirdenergyinc.com

Hier finden Sie die vollständige Pressemeldung: https://www.blackbirdenergyinc.com/news/blackbird-energy-inc-announc es-third-quarter-2017-financial-and-operating-results

