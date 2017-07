Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Bayer nach der Gewinnwarnung am Freitag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Der Kursverlust von rund 4 Prozent sei fair gewesen, weitere Abschläge auf den Kurs könnten hingegen eine Einstiegsgelegenheit bedeuten, schrieb Analystin Luisa Hector in einer Studie vom Montag. Sie bleibe bei ihrer Einschätzung für die Aktie des Pharma- und Chemieunternehmens und warte unter anderem auf weitere Details, die mit dem Quartalsbericht am 27. Juli veröffentlicht werden dürften./ck/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0037 2017-07-03/13:48

ISIN: DE000BAY0017