03.07.2017 / 13:59

Die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG ( http://valora.de), das älteste deutsche börsenunabhängige Handelshaus für unnotierte Wertpapiere, nimmt den fortführenden Handel mit den Aktien der Nymphenburg Immobilien AG auf.

Dies gewährleistet den Streubesitzaktionären die weitere Fungibilität Ihrer Aktien. Die Kurse finden Sie jeweils aktuell im Internet unter http://valora.de/valora/kurse?isin=DE0006495104. Bitte erteilen Sie Ihre Kauf-/Verkauf-Orders mit den entsprechenden Order-Formularen ( http://valora.de/orders). Interessenten und Neukunden melden sich bitte hier an: http://valora.de/valora/orders/register.

Die VEH AG wurde bereits 1988 gegründet und wickelt für über 100 Gesellschaften den Telefonhandel für die Wertpapiere dieser Unternehmen ab. Weitere Informationen gerne auch persönlich unter Telefon 07243-90001.

03.07.2017, Klaus Helffenstein - Vorstand VEH AG

Sprache: Deutsch Unternehmen: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG Am Hardtwald 7 76275 Ettlingen Deutschland Telefon: 07243-900-01 Fax: 07243-900-04 E-Mail: info@valora.de Internet: www.valora.de ISIN: DE0007600108 WKN: 760010

Börsen: Regulierter Markt in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

