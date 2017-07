Mars One Ventures AG: Personalie

DGAP-Ad-hoc: Mars One Ventures AG / Schlagwort(e): Personalie Mars One Ventures AG: Personalie 03.07.2017 / 14:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Professor Moritz Hunzinger, Interim-CEO und Vorstand, beendet seinen Vorstandsvertrag mit der Mars One Ventures AG

Basel, 3. Juli 2017 - Professor Moritz Hunzinger, Interim-CEO und Vorstand, beendet seinen Vorstandsvertrag mit der Mars One Ventures AG (Basel) am Montag, 3. Juli 2017. Alleinvorstand ist nun Bas Lansdorp, der Gründer von Mars One.

Suzanne Flinkenflögel verläßt den Verwaltungsrat der Mars One Ventures AG

Basel, 29. Juni 2017 - Suzanne Flinkenflögel scheidet als Mitglied des Verwaltungsrates der Mars One Ventures AG mit sofortiger Wirkung. Sie wird Vorstandsmitglied der niederländischen Mars One Foundation bleiben.

Kontakt: ir@mars-one.com

