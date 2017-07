bmp Holding hat nach Einschätzung von SMC-Research durch die Einbindung zweier strategischer Investoren und den Verkauf der restlichen Beteiligungen aus dem VC-Geschäft zuletzt wichtige Fortschritte erzielt. Die Analysten sehen nun eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen am Marktwachstum adäquat partizipieren werde.

bmp habe gemäß SMC-Research in den letzten Monaten wichtige Meilensteine erreicht. Zunächst habe das Unternehmen zwei strategische Investoren gewinnen können, die sich finanziell substanziell beteiligt hätten und die das Unternehmen in seiner weiteren Entwicklung aktiv begleiten würden. Während das Engagement von Heliad vor allem aufgrund der bestehenden Aktivitäten der Beteiligungsgesellschaft im E-Commerce-Markt für Schlafwelten neue Optionen schaffe, gebe es mit dem italienischen Matratzenhersteller Alessanderx zahlreiche operative Anknüpfungspunkte.

Aus den beiden Kapitalerhöhungen seien bmp brutto rund 2 Mio. Euro zugeflossen. Darüber hinaus habe das Unternehmen per Ende Juni den VC-Altbestand veräußern können, was für eine weitere Liquiditätsspritze in Höhe von 5 Mio. Euro gesorgt habe. Damit verfüge das Unternehmen erstmals seit der Neuausrichtung über eine komfortable Kapitalausstattung.

Die knappe Liquidität habe im ersten Quartal die Dynamik noch stark gebremst, so dass lediglich 3,2 Mio. Euro erlöst worden seien. Im zweiten Halbjahr dürfte nun das Wachstum nach Einschätzung der Analysten forciert werden, so dass SMC-Research nach wie vor im Gesamtjahr mit einer deutlichen Umsatzsteigerung rechne.

Insgesamt positioniere sich bmp erfolgreich als wichtiger Player im Onlinemarkt für Schlafwelten. Mit den zuletzt umgesetzten Maßnahmen steige die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen an dem zu erwartenden Marktwachstum adäquat partizipieren könne. Nach einer Aktualisierung des Bewertungsmodells würden die Analysten den fairen Wert nun bei 2,35 Euro je Aktie sehen, das Urteil laute weiterhin "Speculative Buy".

