Ein Gericht auf der Insel Guernsey hat der Übernahme von Mariana Resources durch Sandstorm Gold zugestimmt. Die Transaktion soll demnach am 3. Juli über die Bühne gehen. Die Aktien werden spätestens am 4. Juli weder an der AIM noch an der TSX handelbar sein. Wir raten unseren Lesern dem Umtausch im Verhältnis von 1 zu 0,2573 zuzustimmen ...

