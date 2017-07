Helsinki (ots/PRNewswire) - Am 29. Juni konnten die Menschen aus

Finnland eine Ausstellungshalle mit Hightech-Virtual-Reality aus

China in Helsinki kennenlernen. In den Ausstellungsräumen hatten die

finnischen Besucher die Gelegenheit, mithilfe von

Hightech-Virtual-Reality- (VR-)Interaktionen mehr über China zu

erfahren. Sie waren dort nicht länger an Raum und Zeit gebunden und

könnten dank der Hilfe der VR-Technik an einem Karneval der

chinesischen Kultur teilnehmen.



Die Experience China in Finnland -- Hi China VR-Show wurde vom

Informationsbüro des Staatsrats der Volksrepublik China und der

Botschaft der Volksrepublik China in der Republik Finnland

veranstaltet. Organisiert wurde die Veranstaltung, bei der ein völlig

neuer Ansatz für die Präsentation Chinas in der Welt übernommen

worden war, vom China Intercontinental Communication Center und der

Gbtimes Group.



Das China Intercontinental Communication Center, das für den

Aufbau und die Organisation der Schau verantwortlich war, ist eine

der ersten Medienorganisationen, die die VR-Technik in der

chinesischen Kulturbranche zum Einsatz gebracht hat. Nach über sechs

Monaten Vorbereitungszeit lässt das das China Intercontinental

Communication Center eine ganze Reihe von Großpanoramen aus China in

einer räumlich eingeschränkten Ausstellungshalle entstehen und bietet

den ausländischen Besuchern in einem geschlossenen Raum die

Möglichkeit, die glanzvolle chinesische Geschichte sowie die rasante

gegenwärtige Entwicklung mit eigenen Augen zu sehen. Der Zweck der

Ausstellung ist es, kreative Wege zu erkunden, wie sich China der

Welt gegenüber vorstellt. Dabei können Menschen aus den

unterschiedlichsten Ländern, die Tausende von Kilometern entfernt

sind, nach China spazieren und das echte China persönlich erleben.



Foto -

http://mma.prnewswire.com/media/530043/Finland_Conference.jpg



Originaltext: China Intercontinental Communication Center

Pressekontakt:

Lynn song

Songxiaolingbobo@126.com