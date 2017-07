Die Deutsche Bank hat Jungheinrich nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Gabelstaplerproduzent verfüge über eine beeindruckende Technologie und sei gut positioniert, um von den strukturellen Trends in Richtung elektrisch angetriebener Lastwagen und Online-Handel zu profitieren, schrieb Analystin Franziska Eckersberger in einer Studie vom Montag. Er habe aber wenig Einblick in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens gegeben. Zudem sei die Aktie nicht mehr billig./gl/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0061 2017-07-03/16:34

ISIN: DE0006219934