Sobald Unruhen, egal ob politischer und anderer Natur, auftauchen suchen die Anleger nach der "goldenen" Beruhigung. Das sahen wir jüngst beim Goldpreis-Anstieg Anfang Juni bis fast auf 1.300 Dollar. Dieses Niveau hält das glänzende Edelmetall längst nicht mehr. Doch Glück für den, der seine Gewinne sicherte. Wie Sie mit einem ETF auf Goldminen sich nicht gänzlich von den Schwankungen am Rohstoffmarkt abhängig machen und weshalb dieses Investment sich als Beimischung jetzt lohnt, erfahren Sie in dieser Sendung. Weitere Hintergrund-Informationen über Barrick Gold erfahren Sie HIER Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit ETF-Experte Thomas Meyer zu Drewer von Comstage, was sich im Bereich der Gold-Förderung getan hat, wie Sie Ihr Risiko minimieren können und wie sich der US-Dollar auf den Goldpreis auswirkt.