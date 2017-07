Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Aareal Bank AG / Austattungsänderungen bei anderen Wertpapieren nach § 30e Abs. 1, Nr. 1b, Nr. 2 WpHG Aareal Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 30e WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 2017-07-03 / 16:46 Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung nach § 30e Abs. 1, Nr. 1b WpHG übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung gemäß § 30e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. b), Nr. 2 WpHG Bekanntmachung gemäß § 10 der jeweiligen Emissionsbedingungen der folgenden Pfandbriefe EUR 20.000.000 4,25% Hypotheken-Pfandbriefe fällig am 03.04.2019, ISIN DE000A0XFJ76, WKN A0XFJ7, EUR 15.000.000 3,500% Hypothekenpfandbriefe fällig am 3. Dezember 2018, ISIN DE000A1A6DR8, WKN A1A6DR, EUR 5.000.000 3,35% Hypothekenpfandbriefe, fällig am 2. Februar 2018, ISIN DE000A1A6DW8, WKN A1A6DW, EUR 10.000.000 3,50% Hypothekenpfandbriefe fällig am 3. September 2018, ISIN DE000A1C91L0, WKN A1C91L und EUR 5.000.000 3,25% Hypotheken-Pfandbriefe fällig am 08. November 2018, ISIN DE000A1C91R7, WKN A1C91R (zusammen die 'Pfandbriefe') begeben von der Westdeutsche ImmobilienBank AG Große Bleiche 46, 55116 Mainz Bundesrepublik Deutschland unter dem Euro 5,000,000,000 Debt Issuance Programme der Westdeutsche ImmobilienBank AG. Die Emissionsbedingungen der jeweiligen Pfandbriefe haben sich mit Wirkung zum 30. Juni 2017 wie folgt geändert: Mit Eintragung in das Handelsregister der Westdeutsche ImmobilienBank AG am 30. Juni 2017 wurde das Bankgeschäft der Westdeutsche ImmobilienBank AG mit dem zugehörigen Aktiv- und Passivvermögen (ausgenommen bestimmte im Abspaltungs- und Übernahmevertrag bezeichnete Gegenstände) im Wege einer Abspaltung nach dem Umwandlungsgesetz auf die Aareal Bank AG Paulinenstraße 15, 65189 Wiesbaden Bundesrepublik Deutschland übertragen. Die Abspaltung betrifft auch die Pfandbriefe. Daher ist ab dem 30. Juni 2017 die Aareal Bank AG Rechtsnachfolgerin der Westdeutsche ImmobilienBank AG und damit Emittentin im Sinne des § 1 Absatz 1 der jeweiligen Emissionsbedingungen der Pfandbriefe. Die übrigen Emissionsbedingungen der Pfandbriefe bleiben unverändert. Ferner wurde mit Eintragung in das Handelsregister am 30. Juni 2017 die Firma der Westdeutsche ImmobilienBank AG in Westdeutsche Immobilien Servicing AG geändert. Wiesbaden/Mainz, im Juli 2017 Aareal Bank AG Westdeutsche Immobilien Servicing AG 2017-07-03 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland Internet: www.aareal-bank.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 589171 2017-07-03

