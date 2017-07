Liebe Leser,

sie sind heutzutage nicht mehr wegzudenken: Gemeint sind Spezialfolien, die unter anderem in Sicherheitskarten, medizintechnischen Geräten sowie in Displays Verwendung finden. So werden beispielsweise bei modernen Ausweisen - wie etwa dem neuen Personalausweis - mehrschichtige Folien eingesetzt, um einen besseren Schutz vor Fälschungen zu gewährleisten. Konkret: Jener "Sandwichaufbau" bietet aufgrund der verbesserten Stabilität einen stärkeren Widerstand ... (Norman Stepuhn)

