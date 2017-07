Der Technologiekonzern Wärtsilä meldete heute den Abschluss der Übernahme von Greensmith Energy Management Systems Inc. (Greensmith), einem führenden Anbieter intelligenter Technologien und Lösungen zur Energiespeicherung. Die Bekanntgabe der Übernahme im Mai erfolgte nach einer einjährigen globalen Zusammenarbeit bei Energiespeicherlösungen für Inselnetze und Hybridenergielösungen.

Im Jahr 2016 erzielte Greensmith mit über 40 Mitarbeitern einen Umsatz von 32 Mio. USD. Die Transaktion wird mit 170 Mio. USD (Unternehmenswert) bewertet. Als eigenständige Geschäftseinheit innerhalb von Wärtsilä Energy Solutions bietet Greensmith sowohl eigenständige Energiespeicherlösungen als auch Hybridenergieanlagen, Steuerungssoftware und Integrationsexpertise.

Mit dieser Übernahme will Wärtsilä seine Präsenz auf dem globalen Energiespeichermarkt stärken und sich als führender Integrator für Energiesysteme etablieren. Der Markt für Energiespeicher expandiert von den Vereinigten Staaten in neue Regionen wie beispielsweise Großbritannien, Asien und Australien. Durch eine weitere Optimierung seiner Kraftwerksanlagen mit Energiespeicherlösungen erschließt Wärtsilä seinen Kunden und Partnern neue Wertschöpfungsquellen. Die steigende Kapazität bei der Erzeugung erneuerbarer Energien, einschließlich Solar-PV, gewinnt zudem an Nachhaltigkeit und Attraktivität, wenn sie mit fortschrittlicher Energiespeicherung gekoppelt ist.

"Durch die Übernahme von Greensmith werden wir zu einem globalen Energiesystemintegrator und Anbieter von Hybridlösungen", kommentierte Javier Cavada, President von Wärtsilä Energy Solutions. "Greensmith verfügt über einzigartiges Wissen im Bereich der Software und Systemintegration. 2016 stellte das Unternehmen rund ein Drittel der gesamten Energiespeicherkapazität in Nordamerika bereit. Neben der bewährten EPC-Expertise werden die globale Präsenz sowie das umfassende Vertriebs- und Servicenetzwerk von Wärtsilä für erhebliche Synergieeffekte und ein signifikantes Wachstum sorgen."

Als bewährter Anbieter von Energiespeicherlösungen und zugehöriger Software hat Greensmith bereits mehr als 60 Anlagen für Energienetze integriert und installiert, darunter ein schlüsselfertiges 80-MWh-System zur Überbrückung möglicher Kapazitätsengpässe, das kürzlich in weniger als 4 Monate in Kalifornien errichtet wurde. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, von schlüsselfertigen Lösungen bis hin zu Design- und Integrationslösungen sowie die fünfte Generation eines Softwarepakets (GEMS), das mittlerweile den Betrieb in zahlreichen Energie- und Kraftwerken unterstützt. Seit 2013 hat Greensmith außerdem fünf großflächige Anlagen für Unternehmen auf dem PJM-Frequenzregulierungsmarkt (Stromverbund Pennsylvania, Jersey, Maryland), dem weltweit größten Energieabnehmermarkt, installiert. Das Unternehmen betreut eine wachsende Zahl an unabhängigen Stromerzeugern, privaten Versorgungsunternehmen und EPC-Unternehmen weltweit.

"Wir freuen uns darauf, ein zentraler Teil von Wärtsilä zu werden, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Energielösungen", sagte John Jung, President und CEO von Greensmith. "Angesichts des rapiden Wachstums des Energiespeichermarkts und der steigenden Nachfrage nach integrierten, intelligenten Hybridenergielösungen hätten wir keinen besseren Zeitpunkt wählen können."

Über Wärtsilä Energy Solutions

Wärtsilä Energy Solutions ist ein führender globaler Systemintegrator und Anbieter umfangreicher umweltfreundlicher Lösungen. Zu seinem Portfolio zählen extrem flexible Verbrennungsmotor-Kraftwerke und solare großflächige PV-Kraftwerke, Lösungen für die Energiespeicherung und -integration sowie LNG-Terminals und Distributionssysteme. Die flexiblen, effizienten und ökologisch fortschrittlichen Energielösungen bieten Kunden einen deutlichen Mehrwert und ermöglichen zugleich einen Übergang zu einem nachhaltigeren und moderneren Energiesystem. Mit Stand 2017 verzeichnet Wärtsilä eine installierte Kraftwerkskapazität von insgesamt 63 GW in 176 Ländern.

www.smartpowergeneration.com

Über Wärtsilä

Wärtsilä ist ein global führender Anbieter von modernen Technologien und ganzheitlichen Lösungen über die gesamte Produktlebensdauer für die Schifffahrts- und Energiemärkte. Durch die Entwicklung nachhaltiger Innovationen und die Steigerung der Gesamteffizienz maximiert Wärtsilä die ökologische und ökonomische Leistung der Schiffe und Kraftwerke seiner Kunden. 2016 erzielte Wärtsilä mit seinen rund 18.000 Mitarbeitern einen Nettoumsatz von 4,8 Mrd. Euro. Das Unternehmen ist weltweit an über 200 Standorten in 70 Ländern vertreten und ist an der NASDAQ in Helsinki, Finnland, gelistet.

www.wartsila.com

Über Greensmith

Als führender Anbieter von Energiespeichersoftware und Integrationsservices hat es sich Greensmith zum Ziel gesetzt, die Energiespeicherung zu einem fundamentalen Bestandteil einer sauberen, intelligenteren und verteilteren Energieinfrastruktur zu machen. Die bereits in 5. Generation erhältliche GEMS-Softwareplattform optimiert die Leistung des Energiespeichers und bietet zeitgleich Kostenreduzierung und Maximierung des System-ROIs.

Greensmith Energy entwickelt und vertreibt die weltweit fortschrittlichsten Energiespeichersysteme. Von Lösungen für Großbatterien über "Behind-the-Meter" und Microgrids ermöglicht Greensmiths GEMS-Softwareplattform eine effektive, effiziente und stabile Stromversorgung mit unübertroffener Leistung und Wirtschaftlichkeit.

Fakten:

180 Megawatt an Energiespeicher

Versorgt über 60 Standorte weltweit

Kooperation mit 50 Kunden, einschließlich Versorgern und unabhängigen Stromerzeugern (IPP)

Unübertroffene Expertise durch Integration von 16 verschiedenen Batterien und 14 verschiedene Umrichter

www.greensmithenergy.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170703005605/de/

Contacts:

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Wärtsilä Energy Solutions

Javier Cavada

President

+358 10 709 5297

javier.cavada@wartsila.com

oder

Risto Paldanius

Director, Energy Storage

+358 40 584 2767

risto.paldanius@wartsila.com

oder

Greensmith Energy

Mallory Sass

Director of Marketing

+1 408.966.5950

msass@greensmithenergy.com

oder

Für Aktionärsinformationen wenden Sie sich bitte an:

Wärtsilä Corporation

Natalia Valtasaari

Director, Investor and Media Relations

+358 10 709 5637

natalia.valtasaari@wartsila.com