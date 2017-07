von Stephan Bauer, Euro am Sonntag Der Gesundheitskonzern Fresenius ist ein ruhiges und fast familiäres Unternehmen. In über 100 Jahren hatten die Bad Homburger gerade einmal ein halbes Dutzend Chefs. Die gemeinnützige Else Kröner-Fresenius-Stiftung, benannt nach der Stieftochter des Gründers, kontrolliert den DAX-Konzern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...