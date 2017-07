The following instruments on XETRA do have their first trading day

04.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am

04.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0361532952 GRANDE DIXENCE 17-24 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000HSH6KH3 HSH NORDBANK GMZ 7 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013266830 LEGRAND 17-24 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013266848 LEGRAND 17-32 BD00 BON EUR N

CA XFRA USC4949AAE04 KINROSS GOLD 17/27 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USP79171AF45 CORDOBA, PROV. 17/27 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU9221BAC01 VERISIGN 17/27 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1635870923 SAMVARD.MOTH.AUT.SY.17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1640827843 BK OF QUEENSL. 17/22 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1641479750 CREDIT AGR.LDN 17/27 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA XS1642738816 RABOBK NEDERLD 17/22 MTN BD01 BON EUR N

CA 20F XFRA CA31832Q1019 FIREWEED ZINC LTD EQ00 EQU EUR N

CA 1OG XFRA CA6884011082 OSPREY GOLD DEV. LTD EQ00 EQU EUR N

CA 7UB XFRA ES0180907000 UNICAJA BANCO NOM. EO 1 EQ01 EQU EUR N

CA A9T XFRA US00726A1007 ADOMANI INC DL-,00001 EQ01 EQU EUR N

CA 2C3 XFRA US16953Q1058 CHINA RAPID FIN. A SP.ADR EQ01 EQU EUR N

CA 0M4 XFRA US59045L1061 MERSANA THERAP. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N