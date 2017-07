FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM

05.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.07.2017.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AEC1 XETR US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 0.281 EUR

CIS XETR US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 0.255 EUR

2M6 XETR IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-,0001 0.404 EUR

BRM XETR US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 0.343 EUR

M4I XETR US57636Q1040 MASTERCARD INC.A DL-,0001 0.193 EUR

DIS XETR DE0005538607 DISKUS WERKE AG 0.200 EUR

WCMK XETR DE000A1X3X33 WCM BET.GRD.AG O.N. 0.100 EUR

MOO XETR US61166W1018 MONSANTO CO. DL-,01 0.475 EUR

OSP2 XETR DE000A0BVU28 USU SOFTWARE AG 0.400 EUR