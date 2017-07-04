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WKN: 578919 ISIN: US61166W1018 Ticker-Symbol: MOO 
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AMERICAN EXPRESS COMPANY
AMERICAN EXPRESS COMPANY Chart 1 Jahr
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AMERICAN EXPRESS COMPANY75,13+2,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY49,80+2,01 %
CISCO SYSTEMS INC27,691+0,71 %
DISKUS WERKE AG12,50+5,93 %
MASTERCARD INC107,85+1,27 %
MEDTRONIC PLC78,61+0,84 %
MONSANTO COMPANY104,44+1,07 %
USU SOFTWARE AG26,925-0,28 %
WCM BETEILIGUNGS UND GRUNDBESITZ-AG3,152-0,72 %