FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

G5C XFRA MX01SA030007 SARE HOLDINGS B

3HB XFRA FR0004153930 HYBRIGENICS S.A. EO -,10

TFZ XFRA BMG4232X1020 HAITONG INTL SEC.GR.HD-10

OWX XFRA CH0019396990 YPSOMED HLDG SF 14,15

SER1 XFRA CA8589158879 STERLING RESOURCES LTD.

RIS XFRA AU000000BUA9 BURRABULLA CORP.LTD