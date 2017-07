Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-04 / 08:05 *YOC ermöglicht ganzheitliche Werbestrategie mit YOC Understitial Desktop Ad* *Berlin 04.07.2017. YOC, der Experte für produktbasiertes Mobile Advertising, bringt sein erstes Desktop-Werbeformat an den Markt. Ausgehend von dem Erfolg des im zweiten Halbjahr 2015 entwickelten mobilen Werbeformats YOC Understitial Ad hat sich das Unternehmen entschlossen, sein nutzerzentriertes Produkt auch auf Desktop-Browsern verfügbar zu machen. First Mover beim europaweiten Launch des neuen Produkts war der Werbetreibende Pepsi in Polen.* Äquivalent zum mobilen Produkt ist das YOC Understitial Desktop Ad unaufdringlich in den redaktionellen Inhalt eingebunden und wird durch Hinwegscrollen über eine Seite sukzessive aufgerufen bis es vollständig sichtbar ist. Verfügbar ist das Online-Werbeformat für HTML5- oder für Bildinhalte. Die harmonische Verknüpfung von Werbemittel und Content garantiert hohe Aufmerksamkeit für Brandkampagnen in einem hochwertigen Umfeld. Dirk Kraus, CEO von YOC: "Wir wollen mit dem YOC Understitial Desktop Ad die ganzheitliche Werbestrategie unserer Advertiser unterstützen. Parallel dazu bauen wir die effiziente Monetarisierung der Desktop-Webseiten unserer Publisher aus." Attraktive mobile Werbeformate, die im Bereich Branding eingesetzt werden, ermöglichen ein Vielfaches an Werbeerlösen einer Website. Hier liegt der Vorteil des YOC Understitial Desktop Ad: Durch Bild-, und Rich Media-Inhalte sind Publisher in der Lage, ihre Reichweite auch online mit hochwertigen Werbeformaten zu monetarisieren. Gleichzeitig werden störende Overlay-Formate im Sinne von "non-intrusive" Advertising reduziert. Das YOC Understitial Ad wird in allen digitalen Kanälen (Mobile, Desktop und Tablet) der Publisher integriert und ist somit universell einkaufbar. Es besitzt die Möglichkeit einer responsiven Darstellung, sodass eine optimale Darstellung der Werbeinhalte auf allen Devices sicherstellt ist. *Über YOC* YOC ist, seit seiner Gründung 2001, Pionier und Marktvorreiter und heute der führende unabhängige Anbieter für datengetriebene Mobile Advertising Lösungen in Europa. Durch seine wegweisenden Technologien wie Programmatic Media Trading und Programmatic Data Targeting ermöglicht YOC Advertisern eine präzise Zielgruppenansprache sowie einen effizienten Einsatz ihrer Werbebudgets. YOC bietet technische Lösungen und kreative mobile Ad Formate für die optimale Vermarktung von mobilem Werbeinventar. Bereits 2012 wurde YOC mit dem Mobile Gold Award des Cannes Lions für das mobile Werbeformat YOC Mystery Ad ausgezeichnet. Internationale Top-Werbetreibende aus verschiedenen Branchen wie Microsoft, Google, Mercedes-Benz, Vodafone, Coca-Cola, Dior oder Samsung arbeiten mit YOC zusammen. Das Unternehmen überzeugt durch ein hochwertiges Mobile Premium Inventar aus einem Portfolio von über 300 internationalen Publishern mit hoher Reichweite und garantierter Brand-Safety - sowohl für Branding als auch für Performance-Ziele. Mit seinen Technologie-Plattformen erreicht YOC mobile Internetnutzer weltweit. YOC ist seit 2009 am Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet und unterhält Standorte in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Warschau und Wien. Erfahren Sie mehr unter www.yoc.com [1]. *Pressekontakt* YOC AG Martina Serwene Head of Corporate Communications +49 30 726 162 322 martina.serwene@yoc.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: YOC AG Schlagwort(e): Werbung/Kommunikation 2017-07-04 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: YOC AG Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322 Fax: +49 (0)30-72 61 62 222 E-Mail: martina.serwene@yoc.com Internet: www.yoc.com ISIN: DE0005932735 WKN: 593273 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 589243 2017-07-04 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ac266f3fae99f4b50c7a287e15ac1f20&application_id=589243&site_id=vwd&application_name=news

