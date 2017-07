Die EYEMAXX Real Estate AG konnte die Analysten von SRC Research mit einer stark vergrößerten Projektpipeline und der deutlich erhöhten Finanzkraft überzeugen. Auf dieser Basis rechnet das Researchhaus für die kommenden Jahre mit steigenden Ergebnissen und hat daher auch sein Kursziel angehoben.

Das Unternehmen habe nach Einschätzung von SRC Research im Laufe der vergangenen Monate einige positive Fortschritte ausweisen können. Zum einen sei ein neues Wohnprojekt in Wien bekannt gegeben worden, mit dem ein Projektvolumen von rund 10 Mio. Euro erreicht werden solle. Zum anderen sei mit dem Wohnprojekt in Schönefeld bei Berlin das zweitgrößte Projekt der Firmengeschichte gestartet worden. Dabei handle es sich um ein Wohn- und Büroimmobilienprojekt mit einem Volumen von rund 170 Mio. Euro, welches in einer Partnerschaft mit der DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG ab Frühjahr 2018 errichtet werde solle. Mit diesen großen namhaften Projekten sei die Pipeline enorm angestiegen und liege derzeit bei über 550 Mio. Euro.

Neben diesen von SRC Research als sehr positiv bezeichneten Neuigkeiten auf der Projektseite habe die EYEMAXX AG ebenfalls ihre Kapitalposition verbessert. Durch die Platzierung von zwei Wandelanleihen sowie durch ein freiwilliges Umtauschangebot für die 2013/2019-Anleihe sei Kapital für die laufenden Projekte wie auch für neue Vorhaben gesichert worden.

Durch die auf 550 Mio. Euro ausgebaute Pipeline sowie die guten Aussichten auf weitere Projekte zeigen sich die Analysten für die kommenden Jahre positiv gestimmt. Das deutlich gestiegene Projektvolumen und der gute Track Record aus bereits abgeschlossenen Projekten könne zudem zu mittelfristig weiter sinkenden Finanzierungskosten führen. Die Zahlen des Unternehmens seien durch die kürzlich erfolgten Entwicklungen und die an akquirierten Projekte für die nächsten Jahre nun um einiges absehbarer geworden.

In Folge dessen hat SRC Research seine GuV-Prognose entsprechend angepasst und geht nun von höheren Ergebnissen in den kommenden Jahren aus. Damit sehen die Analysten auch für die EYEMAXX-Aktie trotz der sehr positiven Entwicklung (Kursplus von rund 40 Prozent seit Jahresbeginn) weiterhin noch ein erhebliches Kurspotential. Das Kursziel hat SRC Research nun von 14 Euro auf 18 Euro angehoben und auf dieser Basis die Kaufempfehlung mit dem Rating "Buy" bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.src-research.de/pdf/EYEMAXX_03July2017.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.