FXStreet - EUR/USD aktueller Kurs: 1,1358. Der amerikanische Dollar startete positiv in das 3. Quartal und so konnte er am Montag gegenüber seinen meisten Rivalen zulegen, aber von seinen jüngsten Tiefs entfernte er sich nicht weit. Nachdem der EUR/USD in der letzten Woche die 1,1445 erreichte, zog er sich in den Bereich der 1,1360 zurück und das obwohl die Veröffentlichungen aus der EU gut waren. Die Finale Lesung des EU Juni Markit PMI Produktion zeigte, dass der Index auf das neue ...

