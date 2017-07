Baltimore - Einige der bekannten Schwächen der Schwellenländer haben sich verringert, so Gonzalo Pángaro, Portfoliomanager Emerging Markets bei T. Rowe Price im Kommentar zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund (ISIN LU0133084623/ WKN 767354).Dadurch seien die Emerging Markets im Vergleich zu den Industrieländern attraktiver geworden. Alles in allem hätten sich die finanzpolitischen Rahmenbedingungen verbessert und die Zahlungsbilanzprobleme verringert. Außerdem seien die Verbindlichkeiten im Privatsektor gesunken und das politische Umfeld habe sich auf breiter Basis stabilisiert. "Wir erwarten, dass diese Verbesserungen auch in Zukunft sowohl das Ertragswachstum in den Schwellenländern als auch die Finanzstärke der Emittenten von Staats- und Unternehmensanleihen der Emerging Markets unterstützen werden", sage Gonzalo Pángaro.

