Die Diskus Werke AG (ISIN: DE0005538607) will eine Dividende von 0,20 Euro für das letzte Geschäftsjahr ausschütten. Beim derzeitigen Börsenkurs von 12,67 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,58 Prozent. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am Dienstag in Frankfurt am Main ab. Im Vorjahr wurden 0,21 Euro als Dividende bezahlt. Im Geschäftsjahr 2016 konnte ein ...

