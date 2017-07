AAREAL BANK AG

Liebe Trader,

In der letzten Märzwoche 2015 markierte das Wertpapier der Aareal-Bank sein vorläufiges Hoch bei 41,60 Euro und drehte anschließend zur Unterseite in eine längere Konsolidierung ab. Diese dauerte bis Anfang 2016 an und führte auf ein Verlaufstief von 21,51 Euro abwärts. An dieser Stelle griffen jedoch wieder Käufer in das Kursgeschehen ein und sorgen für dynamische Kurszuwächse. Aber erst Mitte letzten Jahres gelang es tatsächlich den kurzfristigen Abwärtstrend zu verlassen und die Aktie auf ein Verlaufshoch von 38,95 Euro bis Januar dieses Jahres hoch zu drücken. Seither konsolidiert der Wert einmal mehr in einer volatilen Seitwärtsbewegung oberhalb der 50-Wochen Durchschnittslinie und bastelt vermutlich an einer inversen SKS-Trendwendeformation. Diese Ausgangslage kann für den Aufbau von sukzessiven Long-Positionen bestens genutzt werden, zumal noch der Doppelboden aus den letzten Wochen eine vielversprechende Basis für steigende Kursnotierungen bietet. Insgesamt befindet sich der Bankensektor auf dem Vormarsch und überzeugt durch eine überdurchschnittliche Performance.

Long-Chance:

Noch hat das Wertpapier der Aareal-Bank mit dem gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis zu kämpfen, ein nachhaltiger Kursanstieg darüber dürfte jedoch die Kurslücke aus dem letzten Monat schließen und Aufwärtspotential zu den Verlaufshochs bei 38,70 Euro freisetzen. Darüber wäre schließlich ein Angriff auf die Jahreshochs aus 2014 bei 41,60 Euro zu favorisieren und kann bestens für ein Long-Investment genutzt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp unterhalb der Marke von 34,40 Euro aufhalten, darunter ist nämlich mit einem Test des Doppelbodens zwischen 33, 34 sowie 33,42 Euro zu rechnen. Größere Verkaufssignale ergeben sich hingegen erst darunter und führen den Bankentitel unweigerlich in den Bereich von 30,86 Euro wieder abwärts.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 35,69 Euro

Kursziel: 38,70 / 41,60 Euro

Stopp: < 34,40 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,29 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Aareal Bank AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 35,69 Euro; 10:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

