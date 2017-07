IRW-PRESS: Zecotek Photonics Inc.: Zecotek erhält 1,2-Millionen-Dollar-Auftrag für patentierte LFS-Szintillationskristalle

Singapur, 4. Juli 2017 - Zecotek Photonics Inc. (TSX-V: ZMS; Frankfurt: W1I, OTCPK: ZMSPF), ein Entwickler modernster Photonentechnologien für den Einsatz in Gesundheitswesen, Industrie und Wissenschaft, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für seine patentierten LFS-Szintillationskristalle einen Auftrag in Höhe von 1,2 Millionen Dollar erhalten hat. Der Großteil der Auftragssumme kommt von Shanghai EBO Optoelectronics (EBO) als Teil des bereits am 25. Januar 2017 angekündigten exklusiven Liefervertrags für LFS-Kristalle im Wert von 21 Millionen $. Die von EBO in Auftrag gegebenen LFS-Kristalle werden in medizinischen PET-Scannern (Positronen-Emissions-Tomographen) und anderen Einsatzbereichen von Drittunternehmen verwendet. Ein Teil des Auftrags erging direkt an Zecotek; diese Kristalle kommen in Strahlungsdetektoren zum Einsatz.

Die strategische Partnerschaft mit EBO Optoelectronics, die auf die Modernisierung der medizinischen PET-Scanner (Positronenemissionstomographie) in China abzielt, nimmt damit einen sehr vielversprechenden Start, meint Dr. A.F. Zerrouk, Chairman, President und CEO von Zecotek Photonics Inc. EBO Optoelectronics hat den Wert unserer Kristalltechnologie erkannt und für die nächsten drei Jahre eine Zusage von 21 Millionen Dollar gemacht. Die Kontakte von EBO reichen über die PET-Originalgeräteherstellerbranche hinaus und erschließen auch Aufträge aus nicht medizinischen Bereichen. Unsere LFS-Kristalle zeichnen sich durch ein erstklassiges Kosten-Leistungs-Verhältnis aus. Die chinesischen Originalgerätehersteller erkennen die Vorteile, aber das tut auch der internationale PET-Markt. Wir können mit EBO auf ein engagiertes Team aus Technikern und Verkaufsexperten bauen und die PET-Originalgerätehersteller liefern mit ihrer Arbeit positive Ergebnisse.

EBO Optoelectronics ist der größte Produzent und Lieferant von Detektorblöcken auf Kristallbasis in China und verwendet Zecoteks LFS-Szintillationskristalle ausschließlich für seine PET-Produkte. Er kann auf eine umfangreiche und beeindruckende Liste internationaler Kunden, darunter auch die namhaftesten PET-Originalgeräteherstellern der Welt, verweisen und ist für China, den zweitgrößten Medizintechnikmarkt der Welt, exklusiv tätig. Angesichts des rasanten Wirtschaftswachstums und der alternden Bevölkerung in China investiert die chinesische Regierung einerseits direkt und andererseits über Vorschriften und Anreizsysteme enorme Summen in ihr Gesundheitssystem. Auch Entscheidungsträger im Gesundheitssektor Nordamerikas und Europas wenden sich bei ihrer Suche nach modernster Medizintechnik wie PET-Scanner verstärkt nach China.

Zecotek hat in China strategische Partnerschaften gegründet, um sich als führender Lieferant von Szintillationskristallen und anderen essentiellen Bestandteilen medizinischer Hochleistungsscanner sowohl in China als auch international zu etablieren.

Das 2007 gegründete Unternehmen EBO hat seinen Firmensitz in Shanghai und beschäftigt auf einer Betriebsfläche von 4.000 Quadratmetern rund 120 Mitarbeiter. Shanghai EBO beliefert als Hersteller von Kristall-Detektorblöcken eine umfangreiche Clientèle, zu der unter anderem Neusoft Medical Systems, Samsung Medical, Topgrade Healthcare, FMI Medical Systems, IHEP of CAS, die Huazhong University of Science and Technology sowie zahlreiche heimische und ausländische Universitäten und Forschungseinrichtungen zählen. EBO punktet mit einer Verarbeitungsanlage nach dem neuesten Standard und bietet den Endkunden sowohl kundengerecht angefertigte Kristalle als auch Kristall-Detektionssysteme.

Lieferant der LFS-Szintillationskristalle ist die Beijing Opto-Electronics Technology Company (BOET), ein Tochterunternehmen des North-China Research Institute of Electronics-Optics. BOET hat sich auf das Züchten, Schneiden, Polieren und die industrielle Produktion von Czochralski-Szintillationskristallen spezialisiert und ist damit Marktführer. Dank des von Zecotek entwickelten und patentierten Herstellungsverfahrens können Rohelemente mit sehr großem Durchmesser und einzigartigen Eigenschaften erzeugt werden, die keine Risse aufweisen (ein häufiges Problem bei anderen Szintillationsmaterialien). Dadurch ist eine größere Produktionsmenge bei gleichzeitig niedrigeren Stückkosten möglich.

Über Zecotek Zecotek Photonics Inc (TSX-V: ZMS; Frankfurt: W1I; OTCPK: ZMSPF)ist ein Photonentechnologie-Unternehmen, das Hochleistungs-Szintillationskristalle, Photodetektoren, PET-Scanner-Technologien, 3D-Autostereoskop-Displays, 3D-Metalldruck und Laser für den Einsatz in der medizinischen Diagnostik, für High-Tech-Anwendungen und industrielle Zwecke entwickelt. Das im Jahr 2004 gegründete Unternehmen setzt sich aus drei unterschiedlichen Geschäftsbereichen zusammen: Imaging Systems (bildgebende Verfahren), Optronics Systems (Lasersysteme) und 3D Display Systems (3D-Darstellung) mit Labors in Kanada, Korea, Russland, Singapur und USA. Die Geschäftsführung konzentriert sich in erster Linie auf den Aufbau von Unternehmenswerten, der einerseits direkt über die Vermarktung von mehr als 50 patentierten und zum Patent angemeldeten neuartigen Photonentechnologien und andererseits über strategische Partnerschaften mit Hamamatsu Photonics (Japan), der Europäischen Organisation für Kernforschung CERN (Schweiz), Beijing Opto-Electronics Technology Co. Ltd. (China), NuCare Medical Systems (Südkorea), der University of Washington (United States) und dem National NanoFab Center (Südkorea) erfolgt. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmens-Website www.zecotek.com bzw. auf Twitter (@zecotek).

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen, Vorhersagen und Meinungen des Managements basieren. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind mit bestimmten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die schwer vorauszusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Trends können daher wesentlich von den hier getätigten Aussagen abweichen.

