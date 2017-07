Frankfurt/Main (ots) -



Der MicroPro, Grill von Tupperware ist mit dem begehrten Red Dot Best of the Best ausgezeichnet worden. Der Designpreis wird exklusiv für Produkte mit einer wegweisenden Gestaltung verliehen und stellt die höchste Auszeichnung im Red Dot Award Product Design dar. Jan de Groote, Vice President Global Design Worldwide, Product Development der Tupperware Corporation, nahm die Auszeichnung im Rahmen der Red Dot Design Award Ceremony am 3. Juli 2017 in Essen entgegen. Das Bahnbrechende am MicroPro, Grill ist nicht nur sein außergewöhnlich gelungenes Design, er verfügt darüber hinaus über technische Eigenschaften, die einzigartig sind. So kann man mit dem MicroPro, Grill als erstem Behälter der Welt in der Mikrowelle grillen. Durch die im Deckel und Boden befindlichen Heizelemente, die ihre Wärmeenergie (max. 220 Grad) an die Lebensmittel weitergeben, ist das Grillen in der Mikrowelle einfach, schnell und sicher möglich. Über das Grillen hinaus bietet der MicroPro, Grill die Möglichkeit, Fisch und Fleisch zu braten und zu schmoren, und sogar Toasten und die Zubereitung von Aufläufen bis hin zum Backen von Kuchen sind möglich.



"Der MicroPro, Grill ist ein erneuter Beweis für die ungebrochene Innovationskraft der Techniker und Designer von Tupperware. Nicht nur sein Design ist überragend und zu Recht mit einer der höchsten internationalen Designpreise ausgezeichnet worden, er ist auch technisch nicht weniger als eine absolute Sensation!", sagt Christian Dorner, Geschäftsführer der Tupperware Deutschland GmbH. "Das Produkt ist bislang exklusiv nur unseren Bezirkshändlern und deren PartyManagern zugänglich gewesen. Sie sind von den Eigenschaften und Möglichkeiten des MicroPro, Grill begeistert und werden momentan intensiv zu den vielfältigen Vorteilen und Nutzen dieses Produkts geschult. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten das Produkt dann auch auf den Tupperpartys vorstellen. Ich bin sicher, dass unsere Partygäste ebenfalls begeistert sein werden!"



Über Tupperware



Die Tupperware Deutschland GmbH gehört zur Tupperware Brands Corporation, einem führenden internationalen Direktvertriebsunternehmen mit Hauptsitz in Orlando/Florida, USA. Zum Portfolio der Tupperware Brands Corporation gehören außerdem die Marken Avroy Shlain, BeautiControl, Fuller Cosmetics Armand Dupree, NaturCare, Nutrimetics und Nuvo. Tupperware steht dabei für praktische, funktionale und formschöne Produkte für Küche, Haushalt und den Wohnbereich. Weltweit vertreiben ca. 3,1 Millionen PartyManager die innovativen, qualitativ hochwertigen Produkte in fast 100 Ländern weltweit. Im Jahr 2016 erzielte die Tupperware Brands Corporation einen Umsatz (Company Sales) von 2,2 Milliarden US-Dollar. Hiervon wurden 559,4 Millionen US-Dollar in den europäischen Märkten erwirtschaftet.



