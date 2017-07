Der iPhone-Hersteller Apple plant laut einem Medienbericht eine neue Art der Gesichtserkennung. Diese soll mit einem neuen 3D-Sensor funktionieren, schnellen Zugriff gewähren und noch besser vor fremden Zugriff sichern.

Apple könnte sein nächstes iPhone laut einem Medienbericht auch per Gesichtserkennung entsperren lassen. Die Funktion werde gerade getestet, schrieb der Finanzdienst Bloomberg am späten Montag. Mit einem neuen 3D-Sensor solle es nur wenige hundert Millisekunden dauern, den Nutzer zu erkennen und das Gerät zu entsperren, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Auch die Verifikation bei Zahlungen und zum Starten geschützter Apps solle darüber ablaufen. Ziel sei, mit der Technologie den aktuellen Fingerabdruck-Scanner abzulösen.

Der Bloomberg-Bericht gießt Öl und Feuer bei der Diskussion, wo beim nächsten iPhone der Fingerabdruck-Scanner sein wird. Seit dem iPhone 5s im Jahr 2013 wurde er in den runden Home-Button am unteren Rand des Bildschirms eingebaut. Doch der Trend ist, dass die Bildschirme möglichst die ganze Oberfläche der Frontseite ausfüllen. Es wird erwartet, dass auch Apple bei seinem nächsten iPhone in diesem Herbst die Ränder um das Display drastisch schmaler machen wird. Damit ...

