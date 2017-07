Stuttgart (ots) - Auch 2017 nimmt Cegos Group in dem von Training Industry erstellten, weltweiten Ranking wieder mehrfach Spitzenpositionen ein. Bereits zum dritten Mal in Folge wurde das international agierende Weiterbildungsunternehmen als Top 20 "Training Outsourcing Unternehmen" ausgezeichnet und zum zweiten Mal in Folge als Top 20 "Leadership Training Unternehmen". Die Integrata AG als Unternehmen der Cegos Group zählt damit in den Bereichen Führung sowie Managed Training Services (MTS) zu den führenden Anbietern in Deutschland und zu den drei führenden Trainingsanbietern in Europa. Darüber hinaus konnte Cegos seinen Platz unter den Top 20 "Content Development Unternehmen", den es seit 2011 ununterbrochen inne hat, 2017 erneut behaupten.



Für Ingmar J. Rath, den Vorstandsvorsitzenden der Integrata AG, sind die internationalen Auszeichnungen durch Training Industry Bestätigung und Würdigung des spezifischen Ansatzes der Integrata - Cegos Group: "Wir sehen uns als Vordenker und Entwickler von zukunftsweisenden und internationalen Trainingskonzepten und -services, mit denen Unternehmen die großen Herausforderungen der Digitalisierung und Globalisierung erfolgreich meistern können. Unsere Kunden profitieren von der herausragenden Kompetenz der Cegos Group, unserem breiten Portfolio, unseren innovativen und fortschrittlichen Trainingslösungen und unserer Präsenz in 50 Ländern. Dass wir erneut mehrfach unter den "Top 20" internationaler Weiterbildungsunternehmen sind, stärkt unsere Position als Global Player am Trainingsmarkt."



Cegos Group als weltweit führender Weiterbildungsanbieter bietet individuell angepasste Trainingslösungen, die bei Bedarf auch international umgesetzt werden können. Die Vielfalt an neu entwickelten Lerninhalten und -formaten, die den Anforderungen moderner Trainingsprogramme gerecht werden, macht Lernen zum Erlebnis und unterstützt so die Lernerfolge.



Das amerikanische Unternehmen Training Industry zeichnet jedes Jahr die besten und innovativsten Anbieter von Trainingsservices und -technologien in der Trainingsbranche in verschiedenen Bereichen aus. Die Auswahl erfolgt anhand von Marktbeobachtungen, Best Practices und einem umfangreichen Kriterienkatalog. Zu den Bewertungskriterien zählen unter anderem die Branchenbekanntheit, das Leistungsspektrum sowie die weltweite Präsenz.



Integrata AG und Cegos Group



Als Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG der führende europäische Full Service-Anbieter für Qualifizierungsprojekte und Qualifizierungsprozesse, Trainingslogistik sowie Seminare. Das Unternehmen besteht seit 1964 und ist in den Themenbereichen Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Informationstechnologie für seine Kunden tätig. Das Portfolio deckt über 1.200 Kernthemen ab und umfasst klassische sowie digitale Lerninhalte, Lernmethoden und Medien. 150 Berater helfen umfassend bei der Auswahl zielführender Qualifikationsmaßnahmen. 200 festangestellte Mitarbeiter sorgen für eine optimale Organisation und mehr als 1.400 erfahrene Referenten für einen nachhaltigen Wissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen den Teilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüstete IT- Arbeitsplätze zur Verfügung. Seit 2014 ist die Integrata AG in die Cegos Group integriert.



Cegos Group



Seit der Gründung im Jahre 1926 ist die Cegos Group weltweit führender Anbieter für professionelles und nachhaltiges Training. Cegos beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter/innen und ist in 11 europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften tätig. Darüber hinaus ist Cegos in mehr als 50 Ländern weltweit durch Partnerunternehmen und Distributoren vertreten, die zu den führenden Weiterbildungsunternehmen und Technologie-Experten zählen.



