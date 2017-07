Die Aktie der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008) gehört wahrlich nicht zu den Glanzlichtern des ersten Halbjahres. Ändert sich das jetzt? Kommt die Aktie endlich aus der Gefahrenzone heraus, kann sie womöglich diese monatelange Handelsspanne nach oben verlassen? Noch sollte man dem Frieden, den die ersten beiden Handelstage des neuen Quartals suggerieren, besser nicht allzu sehr trauen. Denn:

Die Aktie steigt zwar seit einer Woche. Aber was ist die Basis dafür? Zum einen läuft sie im Kielwasser der Commerzbank-Aktie mit, bei der die Anleger aufgrund von Äußerungen des dortigen Privatkunden-Vorstands darauf setzen, dass das Geschäft wieder spürbar anzieht. Aber selbst wenn dem so wäre, was bislang nur eine Hoffnung ist, muss das nicht für die Deutsche Bank gleichermaßen gelten. Und man ...

