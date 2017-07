Das Wertpapier des Mikroelektronik und -systemtechnik-Konzerns Süss MicroTec kann seit Oktober letzten Jahres auf eine steile Rally zurückblicken, konsolidiert jedoch die letzten Wochen den dynamischen Anstieg aus - doch nun machen sich wieder Käufer ans Werk und dürften sehr bald für ein Folgekaufsignal sorgen!

Beginnend bei Anfang 2011 markierte das Wertpapier von Süss MicroTec noch ein Verlaufshoch bei 13,76 Euro, fiel anschließend aber in eine längere Konsolidierungsphase und setzte bis Oktober 2014 auf ein Verlaufs die von gerade einmal 3,75 Euro zurück. Erst in diesem Bereich gelang es eine nachhaltige Stabilisierung herbeizuführen und Anfang letzten Jahres bereits über den mittelfristigen Abwärtstrendkanal auf ein Verlaufshoch von 9,95 Euro zuzulegen. Anschließend folgte zwar ein regelkonformer Pullback zurück auf das Niveau von 5,30 Euro - seit Beginn dieses Jahres ist aber eine dynamische Kaufwelle im Tagesverlauf zu erkennen und führte an den Widerstandsbereich ...

