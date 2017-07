Thema heute:

DAB+ wird für Autoindustrie immer wichtiger



Für die Autoindustrie wird Digitalradio DAB+ immer wichtiger. Dies ist das Ergebnis der internationalen Automotive-Tagung des Digitalradio Weltverbandes WorldDAB in München. Prominente Teilnehmer aus den Bereichen Autohersteller, Programmanbieter und Regulierer diskutierten über die zunehmende Nutzung von DAB+ im Auto.

Auf der Veranstaltung wurden auch die Ergebnisse der "WorldDAB User Experience" Untersuchung von DAB+ Autoradios veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr wurden 4,6 Millionen Neufahrzeuge mit DAB+ Radios in Australien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, in den Niederlanden, Großbritannien und in der Schweiz verkauft. Das ist ein Zuwachs von knapp 40 Prozent im Vergleich zu 2015.

In Norwegen sind 98 Prozent der Neuwagen mit DAB+ als Serienausstattung ausgerüstet, in Großbritannien 87 Prozent, in der Schweiz 66. In den zweitwichtigsten Märkten für DAB+ Autoradios, also Dänemark, Deutschland, Italien und in den Niederlanden, steigt der Anteil der Neufahrzeuge mit DAB+ Serienausstattung kontinuierlich.

In Norwegen wird derzeit schrittweise UKW abgeschaltet und in der Schweiz beginnt die Abschaltung ab 2020, für die Autoindustrie ist es höchste Zeit, voll auf DAB+ als Verbreitungskanal zu setzen. Die Botschaft an die Autoindustrie lautet: Alle Autoradios müssen UKW und DAB+ empfangen können, um damit das beste Hörerlebnis für Autofahrer in Europa zu ermöglichen.

DAB+ gewinnt europaweit immer mehr Befürworter. Europäische und Landespolitiker, Regulierer sowie private und öffentlich-rechtliche Programmanbieter sehen DAB+ als die Kern-Plattform für Radio.

Bei der European Digital Radio Association (EDRA) sagt man: "Autofahrer sollten unterwegs sowie grenzüberschreitend ihre Lieblingsprogramme genießen können. Unsere Mitglieder repräsentieren über 300 Radiosender mit über 130 Millionen Hörerinnen und Hörern pro Tag. Für uns stellt Digitalradio DAB+ den zentralen und zukunftsfähigen Übertragungsweg von Radio dar. Gemeinsam mit der Autoindustrie arbeiten unsere Mitglieder daran, dass Autoradios europaweit ein optimales Hör- und Nutzerlebnis bieten. Da DAB+ bei den europäischen Verbrauchern immer beliebter wird, fordern wir die Entscheider in Europa auf, jetzt ihren Beitrag zum Erfolg von DAB+ zu leisten.

