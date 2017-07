IRW-PRESS: Friday Night Inc.: Friday Night freut sich über die rege Nachfrage nach Cannabis für Erwachsene in Nevada

Calgary, Alberta - 4. Juli 2017 - Friday Night Inc. (das Unternehmen) (CSE:TGIF) (FRANKFURT:1QF) freut sich, über die aktuelle Entwicklung im US-Bundesstaat Nevada zu informieren, der vor wenigen Tagen - am 1. Juli 2017 - als 5. Bundesstaat der USA Cannabis für den Konsum als Genussmittel freigegeben hat.

Wie CNN, CBS und andere Nachrichtensender berichteten, wurde der Himmel über Las Vegas um Mitternacht von einem grünen Feuerwerk erleuchtet. Nachdem die Wähler im November 2016 für das neue Gesetz gestimmt haben, ist erwachsenen Personen ab einem Alter von 21 Jahren in Nevada nun der Kauf bzw. Besitz von bis zu einer Unze Cannabis gestattet. Laut Schätzungen entfallen etwa zwei Drittel aller Käufe auf Touristen, die Nevada besuchen.

Diversen Berichten ist zu entnehmen, dass sich vor vielen der 44 lizenzierten Ausgabestellen in Nevada lange Schlangen von Kunden bildeten, die bis um die Ecke reichten. Nach Alaska, Colorado, Oregon und Washington hat nun auch Nevada ein neues Gesetz und Vorschriften für den Konsum von Cannabis als Genussmittel für Erwachsene erlassen. Der Einsatz von Cannabis für medizinische Zwecke ist derzeit in 29 Bundesstaaten gesetzlich erlaubt, und es dürften schon bald weitere Staaten hinzukommen. Alleine in Colorado beliefen sich die Umsätze im Jahr 2016 auf über eine Milliarde Dollar, wodurch Steuergelder in Höhe von mehr als zweihundert Millionen Dollar in die Staatskasse gespült wurden. Im vergangenen Jahr wurden in diesem Staat mehr als 18.000 Vollzeitarbeitsplätze geschaffen und es ist nach wie vor ein stetiges Umsatzwachstum von mehr als 30 % pro Jahr zu verzeichnen. Unserer Meinung nach ist das Unternehmen in Nevada, das als heiß ersehnter neuer Markt gilt, bestens positioniert.

Senator Tick Segerblom gilt als Pate der Marihuanabewegung in Nevada. Für ihn ist der neue legalisierte Cannabismarkt der am stärksten regulierte Markt im gesamten Bundesstaat und dürfte in den kommenden zwei Jahren deutlich mehr als 60 Millionen Dollar an Steuergeldern generieren. Der Erlös aus der Aufzuchtsteuer von 15 % auf alle Cannabisprodukte im Bundesstaat wird für Schulen verwendet, mit der Umsatzsteuer von 10 % auf Cannabis als Genussmittel bildet der Staat einen Rücklagenfonds.

Mark Zobrist, Direktor von Alternative Medicine Association, LC, der 91 %-Tochter des Unternehmens, meinte: Wir haben mit einer hohen Beteiligung an den Eröffnungsfeierlichkeiten für die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel am 1. Juli gerechnet, aber tatsächlich standen 6 Stunden später an manchen Ausgabestellen noch immer über 100 Menschen Schlange. Wir haben Freitagnacht bis 23 Uhr ausgeliefert, um die Läden mit Produkten zu versorgen. Unser Züchter glaubt, dass bei dieser Absatzfrequenz die gesamten Cannabis-Lagerbestände im Bundesstaat bis Ende des Monats ausverkauft sein könnten.

Über Friday Night Inc. und sein Tochterunternehmen Alternative Medicine Association, LC Friday Night Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das in Nevada Betriebsstätten für Hanf und Cannabis besitzt bzw. eine kontrollierende Beteiligung daran hält und eine Expansion sowohl innerhalb als auch außerhalb des Bundesstaates plant. Über seine erst kürzlich übernommene Tochterfirma, Alternative Medicine Association, LC, besitzt und betreibt das Unternehmen eine lizenzierte Aufzucht- und Produktionsanlage für medizinisches Marihuana in Las Vegas (Nevada) und stellt eine eigene Produktlinie auf Basis von Cannabisextrakten her, zu der unter anderem Cannabis-Glas, -Harz und -Wachs sowie Öle wie Vape-Öle, aromatisierte Vape-Öle, mit Terpen angereicherte Öle und auch klare Destillate zählen. Daneben werden auch andere ähnliche Markenprodukte von Drittunternehmen hergestellt. Nähere Informationen erhalten Sie über: Joe Bleackley 604-674-4756 Joe@FridayNightInc.com 734, Dunsmuir St., Vancouver, B.C., Kanada, V7X 1B1

