Lieber Leser,

kürzlich scheiterte das Übernahmeangebot der beiden Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven für die Stada Arzneimittel AG. Denn die beiden Investoren bekamen "nur" 65,52% des Aktienkapitals angedient, benötigt worden wären aber 67,5%. In der Folge rauschte die Aktie ca. -10% nach unten, fing sich anschließend aber sehr schnell und stieg in den letzten Tagen wieder an. Nun gibt es neue Nachrichten!

Warum das Übernahmeangebot scheiterte…

Nach ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...