Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Lanxess nach Medienberichten über eine verbesserte Nachfrage nach Butadien in Europa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Positive Entwicklungen in der Wertschöpfungskette von synthetischem Kautschuk seien für einen wichtigen Marktteilnehmer wie Lanxess von Vorteil, schrieb Analyst Cooley May in einer Studie vom Dienstag./tih/mis

