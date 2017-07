Parks Associates schätzt, dass bis 2021 ca. 7 Millionen Haushalte über eine professionell überwachte Sicherheitslösung verfügen

DALLAS, 4. Juli 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das internationale IoT-Marktforschungsunternehmen Parks Associates (http://www.parksassociates.com/) gab heute bekannt, dass die Deutsche Telekom AG und Centrica die Keynotes auf der 12. Jahreskonferenz "CONNECTIONS Europe: IoT and the Connected Consumer" (http://www.parksassociates.com/events/connections-europe/about) präsentieren werden, die vom 1. bis 2. November 2017 im Amsterdam Marriott Hotel stattfindet. Die Veranstaltung, die mit Sponsoring (http://www.parksassociates.com/events/connections-europe/sponsors) von Homematic IP, Qorvo, Amazon, Ayla Networks, mnubo, ROC-Connect, ULE Alliance und Z-Wave durchgeführt wird, hat den Fokus auf Strategien zur Inbetriebnahme und zur Kundeneinbindung gelegt, die wiederkehrende Umsätze mit Smart-Home- und IoT-Lösungen generieren.

Der Branchendienst NUMBERS (http://www.parksassociates.com/numbers) des Unternehmens geht davon aus, dass über 4,3 Millionen Haushalte in Westeuropa und fast 2,8 Millionen in Mittel- und Osteuropa bis zum Jahr 2012 mit professionell überwachten Sicherheitslösungen ausgestattet sein werden. Im selben Jahr werden in Westeuropa über 30 Millionen Smart-TVs verkauft werden.

CONNECTIONS Europe (http://www.parksassociates.com/events/connections-europe/about) setzt den Schwerpunkt auf Umwälzungen, die von innovativen Technologien ausgehen, sowie neue Geschäftsmodelle und deren Auswirkungen auf die konvergierenden Smart-Home-Ökosysteme. Zu den Keynote-Rednern gehören:

Sudeep Maitra (http://www.parksassociates.com/events/connections-europe/speakers-biossudeep-maitra), Global VP für Strategie und Entwicklung bei Centrica

Matthias Mieves (http://www.parksassociates.com/events/connections-europe/speakers-biosmatthias-mieves), Leiter New Business, Sales & Marketing Connected Home, Deutsche Telekom AG

"Das Konzept des Smart Home verbreitet sich in Europa. Die Konsumenten erkunden innovative Anwendungsfälle mit vernetzten Geräten und Services", sagte Elizabeth Parks (http://www.parksassociates.com/staff/elizabeth-parks), SVP bei Parks Associates. "Auf der CONNECTIONS Europe reden wir über positive Testläufe und erfolgreiche Anwendungsfälle im Bereich der Smart Homes. Wir beleuchten Strategien, die eine Vielzahl von vernetzten Lösungen zusammenbringen, um ein persönliches Benutzererlebnis zu schaffen, das zu einem Umsatzwachstum für Unternehmen im IoT führen wird."

Parks Associates nimmt Anmeldungen von Vortragenden (http://www.parksassociates.com/events/connections-europe/agenda) entgegen. Weitere Informationen über CONNECTIONS Europe erhalten Sie unter http://www.connectionseurope.com (http://www.connectionseurope.com/), sales@parksassociates.com (mailto:sales@parksassociates.com) oder +1 972-490-1113. Zur Vereinbarung eines Termins oder zur Anforderung bestimmter Forschungsdaten werden Sie sich bitte an Elizabeth Parks unter eparks@parksassociates.com (mailto:eparks@parksassociates.com), +1 972-996-0202.

Über CONNECTIONS Europe

Die von Parks Associates veranstaltete, auf Führungskräfte ausgerichtete 12. Jahreskonferenz CONNECTIONS Europe beschäftigt sich zwei Tage lang mit den Auswirkungen des IoT auf Konsumenten. Auf der Veranstaltung werden innovative Geschäftsstrategien, neue Crossover-Industriepartnerschaften sowie Fortschritte bei IoT-Lösungen präsentiert, die für engere Kundenbeziehungen und für Geschäftschancen in den Bereichen Smart Home, Cloud-Dienste und vernetzte Entertainment-Lösungen sorgen. Branchenanalysten von Parks Associates moderieren alle Sitzungen mit Diskussionen, Einblicken und Networking mit Führungskräften aus dem gesamten IoT-Ökosystem.

Die CONNECTIONS Europe findet vom 1. - 2. November 2017 im Amsterdam Marriott Hotel in Amsterdam statt. http://www.connectionseurope.com (http://www.connectionseurope.com/)

